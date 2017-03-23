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Renault Trucks'dan 3 birimlik doping

Renault Trucks'dan 3 birimlik doping

Tarih 23 Mart 2017, 15:59

Red Bull Uluslararası Motor Sporları takımı, yeni üç adet Renault Trucks T 520 çekiciyi teslim alarak Renault Trucks ile olan işbirliğini sürdürüyor. Takımdaki Renault Trucks T çekicilerin sayısını 12’ye çıkaran bu araçlar, Red Bull Racing takımının altyapısının taşınmasına yardımcı olacak.

 

Üç adet Renault Trucks T 520 High çekici, Avusturyalı Red Bull Racing Formula Bir takıma teslim edildi. Bu yeni teslimat ile Renault Trucks, 12 adet T 520 model çekiciye sahip takımın filosundaki pol pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Bu çekicilerden yedisi, Red Bull Racing’in lojistik ağının ayrılmaz birer parçası olma özelliği taşıyor ve araçlar bir F1 Grand Prix’ten diğerine doğru Avrupa’yı dolaşıyor. Araçlar, Formula Bir takımının büyük çaplı pit stop garajı olan Red Bull Tree House’un içinde bulunduğu konteynerleri taşıyor.

Bu yedi konteynerden dördü, mobil atölye olarak kullanılıyor. Geleneksel araç gereçler dışında araçlar için gerekli parçaları anında basabilen bir 3D yazıcı da bulunuyor. 35 kişilik kapasiteye sahip diğer üç konteyner ise mobil ofis olarak kullanılıyor.

Takımın filosunda bulunan diğer beş Renault Trucks T 520 High çekici de yaşları 13 ila 17 arasında değişen genç yetenekler için özel olarak düzenlenen ve geçtiğimiz yıl onuncu yılını kutlayan Red Bull MotoGP Rookies Cup yarışı için tüm Avrupa’da yolculuk yapıyor.



 

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