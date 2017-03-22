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Ultra Serin Damper'de değişim kampanyası

Ultra Serin Damper'de değişim kampanyası

Tarih 22 Mart 2017, 18:26

Serin Treyler 2015-2016 model Serin Marka dingile sahip Serin Ultra Kapaklı Damper kullanıcılarını kazandıracak bir kampanya düzenliyor.

Diskli veya kampanalı fren sistemine sahip Serin Marka dingil bulunan Serin Ultra Damperler, Saf marka dingillerin kullanıldığı 2017 model Serin Ultra Damperle değişim kampanyası, kullanıcılardan tahminlerin üzerinde bir geri dönüş sağladı. Değişim kampanyasında müşteriler birebir ürün yenileyebildikleri gibi, yeni  ürün üzerinde ilave isteklerde de bulunabiliyorlar. Serin Treyler Üretim hattı, yenileme süreciyle gelen talepleri karşılayabilmek için mesaili çalışma sistemine geri döndü.
Kırıkkale Pınarhisar Taşıyıcılar Kooperatifi'nde, Serin Treyler Genel Müdürü Recep Serin ile bir araya gelen Kooperatif Başkanı Muhammet Üstünol  ve üyeler, 25 adet Serin Ultra Damper değişiminin imzalarını attılar.


Kooperatif Başkanı Üstünol, “Kullandığımız araçlardan yıllardır memnunuz. Yeni araç alımlarında Serin Marka araçları filomuza katmak önceliğimiz olmuştu. Kampanya ile mevcut bulunan parkımızı avantajlı bir şekilde yeniledik” dedi.
Serin Treyler Genel Müdürü Recep Serin, değişim kampanyasına gösterilen ilgiye teşekkür ederek, “Ürettiğimiz ürünlerin kaliteli, müşteri beklentilerine cevap veren ürünler olması yanında, ikinci el değerlerinin de yüksek ürünler olması hedefi ile çalışıyoruz. Satış sonrası hizmet birimimiz ile müşterilerimizin hep yanında olduk, ürünlerimizin arkasında durduk. Bu özverili çalışmalarımız bizi bugünlere getirdi” dedi.

 

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