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Ultra Serin Damper'de değişim kampanyası
22 Mart 2017, 18:26
Serin Treyler 2015-2016 model Serin Marka dingile sahip Serin Ultra Kapaklı Damper kullanıcılarını kazandıracak bir kampanya düzenliyor.
Diskli veya kampanalı fren sistemine sahip Serin Marka dingil bulunan Serin Ultra Damperler, Saf marka dingillerin kullanıldığı 2017 model Serin Ultra Damperle değişim kampanyası, kullanıcılardan tahminlerin üzerinde bir geri dönüş sağladı. Değişim kampanyasında müşteriler birebir ürün yenileyebildikleri gibi, yeni ürün üzerinde ilave isteklerde de bulunabiliyorlar. Serin Treyler Üretim hattı, yenileme süreciyle gelen talepleri karşılayabilmek için mesaili çalışma sistemine geri döndü.
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