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Shell, 10 yıldır madeni yağlar pazarında lider

Shell, 10 yıldır madeni yağlar pazarında lider

Tarih 22 Mart 2017, 18:15

Shell Madeni Yağlar, bu yıl 10. kez hem Türkiye hem de küresel madeni yağ pazarında liderliğini korudu.

Shell Madeni Yağlar, hem Türkiye hem de küresel madeni yağlar pazarındaki liderliğini onuncu yılda da kimseye kaptırmadı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi olurken, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın 2016 Aralık’ta açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, geçtiğimiz yıl dünyanın ‘1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi’ oldu.
Hem Türkiye hem de küresel pazarda üst üste 10 yıldır pazar lideri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Shell Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, “Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji liderliğimiz, marka yatırımlarımız ve güçlü ekibimiz başarımızın temel dayanağını teşkil ediyor. Müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi hedefleyen hizmet anlayışımızı, en son teknolojiyle geliştirdiğimiz ürünlerimizle destekliyoruz. Bu sayede pazar liderliğimizi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Başarımıza katkısı olan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

AR-GE’ye büyük yatırım

Shell & Turcas; başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, madencilik, nakliye ve genel imalat gibi kullanım alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin üretimini, satışını ve pazarlamasını da gerçekleştiriyor.

Shell, her yıl AR-GE çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunuyor. Bu laboratuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni yağ mühendisi, her yıl milyonlarca kilometrelik saha denemeleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak madeni yağ, baz yağ ve gres alanlarında portföyümüzde 150’den fazla patenti bulunuyor.

Shell, 40 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği patentli PurePlus Teknolojisi’ni kullanarak doğalgazdan ürettiği Shell Helix motor yağı 2014 yılında pazara sundu. Motor sporlarına yönelik inovasyon çalışmaları ve bu alanda BMW, Hyundai ve Ferrari gibi motor sporları takımlarıyla yürütülen işbirlikleri Shell’in, motor yağlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarında anahtar rol oynuyor.

 

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