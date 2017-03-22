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Kordsa Amerika yatırımını destekliyor

Kordsa Amerika yatırımını destekliyor

Tarih 22 Mart 2017, 18:07

Kordsa'nın ABD'deki şirketi Kordsa Incorporated, 4 milyon dolar karşılığında ABD'deki Chattanooga tesisini satın aldı.

Lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri pazarının küresel oyuncusu Kordsa'nın ABD’deki şirketi Kordsa Incorporated, 4 milyon dolar karşılığında ülkedeki Tennessee eyaletindeki Chattanooga tesisini satın aldı.

Kordsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni tesisle ABD pazarındaki liderliğini korumayı hedefliyor.

Kordsa'nın ABD'deki tesislerinin devamlılığını sağlayacak söz konusu alımla birlikte daha önce Invista ve Kordsa'nın bulunduğu arazi ve içindeki mevcut altyapı, enerji üretim istasyonu, tuz ve polimer üretim hatları Kordsa Inc bünyesine dahil oldu. Gerekli izinlerin tamamlaması ve devrin gerçekleşmesi ile birlikte Kordsa, 4 milyon dolar karşılığında tesisi bünyesine katacak.

 

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