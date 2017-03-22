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New York'tan Perihan İnci'ye ödül

New York'tan Perihan İnci'ye ödül

Tarih 22 Mart 2017, 18:00

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, New York'ta gerçekleşen 2017 TOA (TurkofAmerica) Ödülleri'nde, 'Otomotiv Sektöründe Mükemmellik' jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turk of America ödüllerinde İnci Holding Yönetim Kurulu üyesi Perihan İnci, “Otomotiv Sektöründe Mükemmellik” jüri özel ödülüne layık görüldü. Gecede, topluma ve iş dünyasına katkı sağlayan kişilere verilen jüri özel ödülleri dışında, ABD’de başarısıyla adından söz ettiren 40 yaşın altındaki 40 iş insanına ödül verildi.

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, aynı zamanda konuk konuşmacı olduğu gecede, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geleceğin, bugün yetiştirilen gençlere öğretilen değerlerle şekillendiğine dikkat çeken Perihan İnci, iyi ve doğru değerlerle yetişen gençlerin daha iyi ve barışçıl bir gelecek inşa edeceklerine dikkat çekti. İnci, “Buradaki 40 genç insana sesleniyorum, sizler iyi birer rol modelsiniz. Lütfen gençlerle iletişiminizi arttırarak onlar için örnek olun. Onlara dokunun ve onlara öğretin. Deneyimlerinizi paylaşın, onları destekleyin ve motive edin. Gençlerin sizlerden öğrenmelerine fırsat yaratın” dedi.

Amerika’da veya Türkiye’de bulundukları topluma ve iş dünyasına katkı sağlayan kişilere verilen jüri özel ödülü geçtiğimiz yıllarda Leyla Alaton ve Mehmet Öz’e verilmişti.

 

 

 

 

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