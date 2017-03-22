Petlas'a şampiyonlardan tam not

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22 Mart 2017, 17:35

TOSFED tarafından hafta sonu İzmir'de düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası'nda Velox Sport PT741 performans lastikleriyle şampiyonlara eşlik eden Petlas, ''yarış pistlerinde biz de varız'' dedi.

TOSFED’in 15 yıl aradan sonra hafta sonu düzenlediği Şampiyonlar Şampiyonası’nda bir ilk yaşandı. Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli bir lastik markası Petlas ilk kez yarış pistlerine çıktı. Zorlu yarışta usta pilotlara, üstün performansı ile eşlik eden Petlas, şampiyonların beğenisi kazandı.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Türkiye’nin tek yerli lastik markası olan Petlas’ın Şampiyonlar Şampiyonası’nda ilk kez yarış pistlerinde olduğunu hatırlatarak, “15 yıl aradan sonra gerçekleştirdiğimiz Şampiyonlar Şampiyonası’nda müthiş bir heyecan vardı. Bu şampiyonada Petlas ile verimli bir ortaklık gerçekleştirdik. Tek yerli lastik markamızın da yarış pistlerinde olmasından gurur duyduk. İlk kez piste çıkan yerli lastiklerin böyle büyük bir yarıştan başarı ile çıkması hakikaten mutluluk verici. Önümüzdeki süreçte de Petlas ile faydalı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Federasyon olarak Petlas’ın dünya yarışlarında da başarılı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.



Dünya çapında yarış lastiği üreticisi olabilir



AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, hız tutkunları için ürettiği yüksek hız ve sürüş keyfini bir arada sunan lastikleri ile bu yarışta da boy gösterdi. Velox Sport PT741 lastikleri yol tutuşu, kusursuz direksiyon hakimiyeti ve dengeli yapısı sayesinde güvenlikten ödün vermeksizin ultra yüksek performans sunuyor. Yarış pistinde bile beklentilere cevap veren sırt deseni ve ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesi ile dikkat çekiyor.

Petlas’ın yarış pistindeki performansını değerlendiren Şampiyonlar Şampiyonası’nın galibi olan Ayhancan Güven, Petlas’ın Velox Sport PT741 lastiğini başarılı bulduğunu söyledi. Şampiyon Pilot Güven, “Yerli markamız Petlas, bu büyük yarışlarda daha çok boy göstermeli. Türkiye’nin tek yerli markası Petlas, bu yarışta kullandığımız Velox Sport PT741 lastiğini daha da geliştirip dünya çapında kullanılacak şekilde geliştirebilir. Petlas, dünya çapında yarış lastiği üreticisi de olabilir. Türk pilotlar olarak bizim için özellikle uluslararası yarışlarda ülkemizin yerli lastik markalarıyla temsil edilmesi çok değerli” diye konuştu.

Motor sporlarının Türkiye’de her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan usta pilot Ümit Ülkü de Petlas’ın motor sporlarındaki varlığı hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Bugüne kadar yerli markamız Petlas’ı pistlerde göremiyorduk. Petlas gibi yüzde 100 yerli markanın Şampiyonlar Şampiyonası’na destek vermesi ve piste olması bizim memnuniyet verici. Ayrıca sporcular olarak yarış pistinde yerli bir marka kullanmaktan gurur duyuyoruz. Petlas’ın yarış pistine ilk defa çıkan lastiği sorunsuz yarıştı. Petlas’ın yarış lastiği konusunda çok daha iyi noktaya geleceğine eminim.”