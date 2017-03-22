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Petlas'a şampiyonlardan tam not
22 Mart 2017, 17:35
TOSFED tarafından hafta sonu İzmir'de düzenlenen Şampiyonlar Şampiyonası'nda Velox Sport PT741 performans lastikleriyle şampiyonlara eşlik eden Petlas, ''yarış pistlerinde biz de varız'' dedi.
TOSFED’in 15 yıl aradan sonra hafta sonu düzenlediği Şampiyonlar Şampiyonası’nda bir ilk yaşandı. Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli bir lastik markası Petlas ilk kez yarış pistlerine çıktı. Zorlu yarışta usta pilotlara, üstün performansı ile eşlik eden Petlas, şampiyonların beğenisi kazandı.
Petlas’ın yarış pistindeki performansını değerlendiren Şampiyonlar Şampiyonası’nın galibi olan Ayhancan Güven, Petlas’ın Velox Sport PT741 lastiğini başarılı bulduğunu söyledi. Şampiyon Pilot Güven, “Yerli markamız Petlas, bu büyük yarışlarda daha çok boy göstermeli. Türkiye’nin tek yerli markası Petlas, bu yarışta kullandığımız Velox Sport PT741 lastiğini daha da geliştirip dünya çapında kullanılacak şekilde geliştirebilir. Petlas, dünya çapında yarış lastiği üreticisi de olabilir. Türk pilotlar olarak bizim için özellikle uluslararası yarışlarda ülkemizin yerli lastik markalarıyla temsil edilmesi çok değerli” diye konuştu.
Motor sporlarının Türkiye’de her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan usta pilot Ümit Ülkü de Petlas’ın motor sporlarındaki varlığı hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Bugüne kadar yerli markamız Petlas’ı pistlerde göremiyorduk. Petlas gibi yüzde 100 yerli markanın Şampiyonlar Şampiyonası’na destek vermesi ve piste olması bizim memnuniyet verici. Ayrıca sporcular olarak yarış pistinde yerli bir marka kullanmaktan gurur duyuyoruz. Petlas’ın yarış pistine ilk defa çıkan lastiği sorunsuz yarıştı. Petlas’ın yarış lastiği konusunda çok daha iyi noktaya geleceğine eminim.”
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