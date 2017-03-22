Avusturya'dan Prestijli Ödül

Anasayfa » Dünya

22 Mart 2017, 17:26

Avusturya'nın taşıma ve lojistik sektörlerine yönelik en prestijli ödülü olan HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2017 ödülleri kapsamında Messe München, dünyanın en iyi lojistik fuarı organizatörü ödülüne layık görüldü.



Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen, “İhtisas fuarı organizatörü olarak bizler için bu ödül elbette özel bir gurur kaynağıdır ve transport lojistik fuarımızın Avusturya’daki tüm transport ve lojistik sektörü için değerli bir iş ortağı olduğunu göstermektedir” dedi.EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun da ödül ile ilgili şunları söyledi: “Bölgemizin başlıca lojistik fuarı olan logitrans’ı birlikte gerçekleştirdiğimiz ortaklığımız adına gurur verici bir ödül alınmıştır. Ödül, Türkiye’nin lojistik yatırımlarının ve projeksiyonlarının geleceği adına cesaret verici adımlar atmamızı da teşvik edecektir.”HERMES Verkehrs.Logistik.Preis 2017, Avusturya Ekonomi Odaları (Taşıma ve İletişim Bölümleri) tarafından, Avusturya Federal Ulaştırma, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), ÖBB Infrastruktur AG, Semperit ve LOGISTIK.Kurier işbirliği ile yürütülen bir girişimdir. Ödül; Eğitim, Sürdürülebilirlik, Güvenlik, Yeni Nesil ve En İyi KOBİ olmak üzere 5 dalda veriliyor.