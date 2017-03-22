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Novateck'ten Türkiye'de bir ilk: Lastik kaplama garantisi

Novateck'ten Türkiye'de bir ilk: Lastik kaplama garantisi

Tarih 22 Mart 2017, 17:10

Pirelli'nin kaplama teknolojisi Novateck, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Pirelli ticari araç lastiklerinin hem karkasını hem de kaplamasını garanti kapsamına aldı.

Ticari araçlara yönelik Pirelli güvencesi ve teknolojisi ile hizmet veren Novateck, kullanıcılara yönelik garanti hizmetini de başlattı. Hem karkasın (lastiğin iskeleti) hem de kaplamanın dahil olduğu garanti kapsamı, Türkiye’de lastik kaplama sektörü için de bir ilk oldu.

Novateck’in Türkiye genelindeki 15 yetkili atölyesinde Novateck sırt ile kaplanan ticari araç lastikleri, yeni uygulama ile kullanım kaynaklı oluşan hataların dışında, tüm ürün, üretim ve kaplama hatalarına karşı karkas garantisi kapsamı 1 yıl daha uzatıldı.

Kullanıcıların garanti hizmetinden yararlanması için, karkasın Pirelli olması ve kaplamanın da yetkili bir Novateck atölyesi tarafından Novateck sırt ile kaplanmış olması gerekiyor.

 

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