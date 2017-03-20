Yokohama'dan 5 yeni lastik modeli

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20 Mart 2017, 19:47

Türkiye'de Bayraktar Grubu distribütörlüğünde satışa sunulan Japon Yokohama Lastikleri, markanın yüzüncü yılında 5 yeni lastik desenini satışa sunuyor.





Yokohama Lastikleri, 100'üncü yılını kutladığı 2017 yılındaki aktivitelerini 5 yeni lastik deseni satışa sunarak sürdürüyor. 2017’nin ikinci çeyreğinden itibaren satışına başlanacak olan, yakıt tasarrufu sağlayan yeni bir küresel standart lastik olan BluEarth-ES ES32, 235/40R18 95W XL ile 175/70R13 82T arasında toplamda 73 ebatta sunulacak.

Yakın zamanda ortaya çıkan, daha büyük jant çaplı lastik talebine cevaben BluEarth-Es serisinin 17 ve 18 inçlik çap seçeneğine sahip ebatları da bulunuyor. BluEarth-ES, tüm lastikler için önem taşıyan; ıslak tutuş, aşınma direnci, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu gibi dört temel özellik arasında en iyi dengeyi sağlıyor.

Yakıt Tasarrufu Sağlayan Yeni Küresel Standart Lastik BluEarth-Es ES32

BluEarth-Es, sağlam sürüş performansı ve emniyetli sürüş sağlayan geniş, kare ve güçlü profili bulunan yeni bir dişli desenine sahiptir. BluEarth-Es, Yokohama Lastikleri’nin yüksek yakıt tasarrufu, üstün ıslak tutuş performansı ve aşınma direnci arasında mükemmel bir denge sağlayan portakal yağı içeren tescilli “nano BLEND bileşimini” kullanıyor. Orijinal “portakal yağı”, lastiğin kauçuğunu daha esnek yapmakta ve bu sayede lastik ile yol arasında mümkün olan en iyi temas alanı sağlanıp dağınık aşınmanın önüne geçilmektedir.

“BluEarth”, Yokohama’nın “çevre, insan ve sosyal dostu” küresel lastik markasıdır ve harika çevre performansına sahip olmakla kalmayıp sürücü, yolcu ve çevredeki yaşam ortamlarının üzerindeki yükleri azaltır. BluEarth-Es, Yokohama Lastikleri’nin Avrupa’daki BluEarth serisine yeni eklendi. Bu seriye hali hazırda yüksek performans ve yakıt tasarrufu sağlayan “BluEarth-A” ile önümüzdeki yaz tanıtılacak olan, Crossover (CUV) ve MPV’ler için özel olarak geliştirilmiş yeni uzun mesafe lastiği “BluEarth RV-02” dahildir.

Crossover ve SUV’ler için yeni bir yol lastiği: BluEarth RV-02

Yokohama Lastikleri, Japonya ve Asya’da satışta olan BluEarth RV-02 lastiklerini ise yaz aylarına doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. BluEarth RV-02, 245/35R20 95W XL ile 195/65R15 91H arasında, 35 farklı ebatta sunulacak. Lastikler, Avrupa’daki lastik etiketleme sisteminde ıslak tutuş performansı için en yüksek not olan “A” puanını aldı.

Avrupa ve Türkiye’deki Crossover, SUV ve MPV segmentleri hızlı bir şekilde büyüyor; bu durum sürücülerin lastik performansı taleplerinde çeşitlilik yaratıyor. Avrupalı sürücüler, her şeyden önce, ıslak zeminde iyi performans ve yol tutuşu, yakıt tasarrufu sunan ve sessizlik gibi daha iyi yol performansı sağlayan lastikler istiyorlar.

Performans efsanesi geri döndü: Yokohama A008P

Markanın efsanevi lastiklerinden “Yokohama A008P”nin geri dönüşü de resmen duyuruldu. Yeni Yokohama A008P, ön lastikler için 205/55ZR16 91W ve arka lastikler için 245/45ZR16 94W olmak üzere iki ebatta sunulacak. A008P’nin satışlarının 2017 sonbaharında başlaması planlanıyor

Orijinal “Yokohama A008P” 1989 yılında tanıtılmıştı. Porsche tarafından teknik sertifikaya sahip olan bu lastik, Porsche 911’in (Type 964) orijinal ekipmanı olarak kullanıldı. A008P, Yokohama’nın günümüzdeki “Amiral Gemisi” ADVAN Sport V105 lastiklerinin halen Porsche’nin original ekipman listesinde yer almasına önayak olmuştu.

Yeni Yokohama A008P prototipi, Cenevre Otomobil Fuarı’nda, Porsche Müzesi’nden gelen 1989 Porshce 911 930 Turbo Cabriolet üzerinde sergilendi.

Binek otomobiller ve SUV’ler için yeni bir kış lastiği: BluEarth*WINTER V905



Yokohama Lastikleri; binek otomobiller ve SUV’ler için yeni bir kış lastiği olan BluEarth*WINTER V905’in satışına da yine sonbaharda başlayacak. BluEarth*WINTER V905, 295/30R22 103V ile 195/80R15 96T arasında 119 ebat seçeneğiyle sunulacak.

Avrupa’daki gittikçe katılaşan çevre düzenlemelerine uymak için Yokohama Lastikleri, tasarruf sağlayan “BluEarth” serisinin ün kazandığı gelişmiş teknolojilerini kullanan ilk Yokohama markalı kış lastiği olan “BluEarth*WINTER V905’i geliştirdi. BluEarth*WINTER V905, ADAC’ın resmi yayını ADAC Motorwelt’ten olumlu sonuçlar alan mevcut “W*drive V905” kış lastiğine dayanıyor. “BluEarth” serisinin temel tasarım ve malzeme teknolojisinin mevcut “W*drive V905” lastiğine uygulanması ile ortaya; buz, kar, ıslak ve kuru zeminlerde üstün stabilite ve performans sağlayan, aynı zamanda da yakıt tasarrufu sunan yeni bir kış lastiği ortaya çıktı.

Yeni bir çivili lastik: iceGUARD iG65

Yokohama Lastikleri, binek otomobiller için “iceGUARD iG65” adındaki yeni çivili lastiğini de Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergiledi. “iceGUARD iG55”in temel alındığı bu yeni lastikte, daha fazla çivi sayısı ve çivilerin lastik dişlerinin merkezine yerleştirilmesini sağlayıp lastiğin buz performansını büyük ölçüde geliştiren yeni bir çivi deliği dağılımı bulunuyor. Rusya ve Kuzey Avrupa pazarında sonbahar itibarıyla satılacak olan “iceGUARD iG65”, 245/40R18 97T XL ile 215/65R16 102T XL arasında toplamda 29 ebat seçeneği ile çoğunlukla premium araçları hedef alacak.



