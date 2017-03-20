Continental'den 250 milyon Euro'luk büyük yatırım

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20 Mart 2017, 19:14

Tayland'ta inşa edilecek Continental'in yeni Greenfield lastik fabrikasının 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni açılacak fabrikada, her yıl Tayland ve tüm Asya Pasifik bölgesi için 4 milyon adet binek ve hafif ticari araç lastiği üretilecek.

Continental, Asya Pasifik (APAC) bölgesindeki yeni binek ve hafif ticari araç lastiği üretim tesisini Tayland'ın Rayong Bölgesi'nde inşa etme kararı aldı. İlk aşamada yaklaşık 250 milyon Euro’luk yatırım yapılacak bu yeni tesiste, 2022 itibariyle yılda 4 milyon adet binek ve hafif ticari araç lastiği (PLT) üretilmesi planlanıyor.

2019 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tayland'da yaklaşık 900 kişiye de yeni iş imkânı sağlayacak. Bu yatırım Continental Lastik Bölümü’nün, tüm bölgedeki müşterilerine en iyi şekilde hizmet verebilmek için küresel üretimdeki faaliyet alanını genişletmeyi ve dengelemeyi amaçlayan "Vizyon 2025" hedefi doğrultusunda uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli ayaklarından birini oluşturacak.

2015 yılında Continental’i 10 milyar Euro’nun üzerinde satış hacmine ulaştıran Continental A.G. Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Bölümü Başkanı Nikolai Setzer açıklamasında şöyle dedi: "Tayland'da yapılacak olan bu yatırım, küresel üretimdeki faaliyet alanımızı büyütmek ve dünya çapında teknoloji öncüsü bir lastik üreticisi olma pozisyonumuzu sağlamlaştıracak. Aynı zamanda ‘Vizyon 2025’ ile belirlediğimiz iddialı hedefleri gerçekleştirmemiz için büyük bir adım olacak. Uzun vadeli stratejimizin temel sütunlarından biri pazarın ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık verebilmek. Bir diğeri ise gelişme bölgesi olan Asya Pasifik’te üretim kapasitesini artırmamızı sağlayacak ve yüksek teknolojili üretim kapasitemizle bölgedeki büyüme planlarımızı destekleyecek çevik ve esnek bir yapıya kavuşmak."

PLT’den sorumlu Asya Pasifik Bölgesi Yenileme İş Birimi Başkanı Philipp von Hirschheydt ise yaptığı açıklamada: "Yeni lastik fabrikamızı Tayland'da kurma kararımızla hem Tayland pazarında hem de tüm Asya Pasifik bölgesinde varlığımızı güçlendireceğiz. Bu tesis, binek ve hafif ticari araç lastikleri orijinal ekipman ve yenileme alanında planladığımız büyümeye önemli ölçüde destek sağlayacak ve her iki segmentte müşteri ilişkilerimizi güçlendirecek. Bu bölgenin yenileme pazarındaki büyüme potansiyelinden faydalanmak istiyoruz ve yerel üretimin, yeni müşterilerle daha sıkı bir işbirliği içinde olmamızı sağlayarak bu pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştıracağına eminiz" diye ekledi.

Greenfield Asya Pasifik bölgesi Proje Müdürü Michael Egner ise, “Fabrika yerini seçme süreci oldukça zorlu bir süreçtir. Pazar ve müşterilerimize yakınlığın yanında bazı altyapı faktörlerini, etrafında ulaşılabilir iş gücü ve en yetenekli çalışanlarımızı işe almamızda bize destek sağlayabilecek kuruluşların varlığını dikkate alıyoruz. Tayland hükümeti ile pek çok yerel kurum, fabrika yeri seçim sürecinin her aşamasında bizi çok destekledi, bu vesileyle kendilerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Uzun vadede de verimli ve başarılı bir işbirliği yapmayı umut ediyoruz” dedi.

Rayong kentinde yer alacak yeni Continental Greenfield fabrikası hedef pazar ve müşterilere yakın bir konumda olmasının yanı sıra Bangkok şehrine yalnızca 140 km mesafe ile iyi bir altyapı sunuyor. Ayrıca 60 km mesafede Laem Chabang'da derin bir deniz limanı ve civarda teknik üniversitelerin yer alması lokasyon açısından büyük önem teşkil ediyor. Yaklaşık 750,000 m²’lik bir alana kurulacak olan yeni üretim tesisinin yıllık lastik kapasitesi 25 milyon âdete kadar artırılabilecek. Continental, 2017 yılı içerisinde fabrika inşaatına başlamayı ve temel atmayı planlıyor.



