Anasayfa » Yenilenebilir Hareket Yeni Peugeot Partner Tepee'nin elektrikli versiyonu 17 Mart 2017, 17:48 Peugeot Partner'in elektrikli versiyonu 2017'nin son baharında satışa sunuluyor. Partner'in elektrikli modelinin satışa sunulacak olması elektrikli mobilitenin günlük hayatımızdaki yerini ve önemini arttıracak bir gelişme.

Peugeot tarafından yayınlanan basın bülteninde 2017 son baharında pazara sunulacağı duyuruldu. Konuyla ilgili basın bülteninde ürün ve elektrikli mobiliteye ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verildi.



Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, çok amaçlı kullanım özellikleriyle satışa sunulduğu günden bu yana büyük bir başarı elde eden Partner Tepee’nin kullanım kolaylığı ile elektrikli araç kullanma keyfini bir arada sunuyor. Peugeot Partner Tepee Electric ister kişisel isterse de ticari kullanım olsun günlük yaşamın gereklerini yerine getiren ama bunu yaparken elektrikli mobiliteyi tercih etmek isteyen müşteriler için geliştirildi. 5 kişiyi rahat ettirecek geniş ve konforlu bir yaşam alanına sahip olan yeni Peugeot Partner Tepee Electric modüler yapısı sayesinde büyük nesneleri taşıma imkanı da sunuyor. 5 kişilik kullanımda 1350 litre ile sınıfının en iyi değerine sahip olan bagaj hacmi ikinci koltuk sırasının sökülmesiyle 3.000 litreye ulaşıyor.







İçten yanmalı motora sahip Peugeot Partner Tepee modelinin platformundan yararlanan yeni Partner Tepee Electric, elektromotorlu sistemini ise 2013 yılından bu yana test edilen ve başarısını kanıtlamış olan Peugeot Partner Electric van modelinden alıyor. 67 HP (49 kW) güç ve 200 Nm tork üreten kompakt boyutlu, yüksek performanslı elektromotor motor kaputun altına gizlenirken 22,5 kWh kapasiteli bataryalar 170 km menzil sunuyor. Peugeot Partner Tepee Electric günlük yaşamın ihtiyaçlarına yönelik farklı şarj modları sunuyor. Prizdeki amper seviyesine bağlı olarak tam şarj süresi 8,5 ve 12 veya 15 saat sürüyor. Ayrıca sadece 30 dakikada bataryaları %80 şarj eden hızlı şarj modu bulunuyor.



Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, içten yanmalı motora sahip bir araca göre yaklaşık %30 daha az bakım gerektiriyor. Batarya 8 yıl veya 100.000 km boyunca ve elektromotorlu sistem 5 yıl veya 50.000 km, hangisi önce gerçekleşirse, garantiye sahip. 2 yıl veya 40.000 km'de bir gerçekleştirilen periyodik bakım; yağ, kayış veya soğutma sıvısı gibi sarf malzemesi dışında şanzıman veya debriyaja sahip olmadığından bu gibi ekipmanlara yönelik bir bakım da gerektirmiyor. Yavaşlama veya fren anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistem sayesinde daha az kullanıldığından fren sistemi daha az bakım gerektiriyor.



Peugeot, sürdürülebilir mobiliteye yönelik elektik destekli scooter ve bisikletler, elektromotorlu scooter dışında kişisel ve çok amaçlı araçlar olmak üzere geniş kapsamlı bir ürün gamı sunan dünyanın tek markası konumunda. Peugeot Partner Tepee Electric markanın sunmuş olduğu; Peugeot iOn, Peugeot Partner Electric van, elektromotorlu scooter yeni Peugeot GenZe, farklı model ve tipte elektrik destekli bisikletler, Peugeot’nun ilk katlanabilir elektrik destekli bisikleti eF01, 45 km/s hıza imkan tanıyan EU01 ve MICRO işbirliği ile geliştirilen elektrik destekli scooter Peugeot e-Kick’ten oluşan elektrikli araç ürün gamını tamamlıyor.







%100 elektrikli sürüş özgürlüğü

Yaşanabilir mobilitenin en iyi şekli



Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, Peugeot Partner Tepee’nin çok amaçlı araçlara has kullanım kolaylığı ve fonksiyonellik gibi özellikleri en iyi şekilde sunuyor. 5 kişiyi rahat ettirecek geniş ve konforlu bir yaşam alanına sahip olan yeni Peugeot Partner Tepee Electric modüler yapısı sayesinde aynı zamanda büyük nesneleri taşıma imkanı da sunuyor. 5 kişilik kullanımda 1350 litre ile sınıfının en iyi değerine sahip olan bagaj hacmi ikinci koltuk sırasının sökülmesiyle tamamen düz bir yükleme zeminine sahip 3.000 litrelik bir alana ulaşıyor. Açılabilen büyük bagaj kapağı ve arka cam bagaj erişimini ve yüklemeyi kolaylaştırıyor. Söz konusu %100 elektrikli mükemmel modülerlik çözümü; çocukları okula götürmek, işe gitmek ve hatta aileyle veya arkadaşlarla gezinti yapmak üzere bisiklet taşımak da dahil birçok bir çok aktivitede kullanım olanağı sunuyor.







Günlük kullanımı destekleyen pratik yapı

Yeni Peugeot Partner Tepee Electric yolculukları keyfe dönüştüren ve kullanım kolaylığını destekleyen; iklimlendirme sisteminin programlama, bataryanın şarj durumunu gösterme veya şarj için kalan süre gibi akıllı telefon veya tablet üzerinden kontrol edilebilen özellikler sunuyor. Klima sistemini uzaktan kontrol etme özelliği ile araca binmeden araç içi sıcaklığını önceden ayarlama imkanı sunuyor. Klima sisteminin en az 30 dakika önceden programlanmış olması halinde kullanıcı optimum termal konfora sahip bir araca binebiliyor. Aracın şarj halinde olup olmamasından bağımsız kullanılabilen bu özellik araç şarj olurken kullanıldığında aracın menzili etkilenmiyor.



Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, güvenliği tesis etmek, sürüş güvenliğini arttırmak ve günlük hayatı kolaylaştırmak üzere birçok ekipmanla donatılıyor. Rahat ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan yaşam alanında bulunan toplam 78 litrelik açık veya kapalı saklama alanı küçük eşyaların neden olabileceği kalabalığı ortadan kaldırmaya ve kabin içindeki düzeni tesis etmeye yardımcı oluyor. Hız sabitleme sistemi, lastik basınç monitörü, yokuş kalkış desteği ile birlikte çalışan elektronik stabilite kontrolü (ESC), manuel klima sistemi, radyo/CD/MP3 çalar, iki adet sürgülü yan kapı ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan geri görüş kamerası park ve manevraları kolaylaştırırken ikinci seviye donanım paketinde standart olarak devreye giren ve düşük hızlardaki park ve manevraları destekleyen arka park sensörü, ön park sensörü ile tamamlanabiliyor.



Yeni Peugeot Partner Tepee Electric çağın gereklerine uygun olarak sürücünün görüş alanında ve elinin altında olacak şekilde orta konsola entegre 7 inç büyüklüğünde renkli dokunmatik ekranla donatılıyor. İkinci seviye donanım paketinde standart olarak sunulan bu ekran yol bilgisayarı, AM/FM radyo ve dijital radyo yayını - DAB (Digital Audio Broadcasting) gibi özelliklere erişim sağlarken opsiyon olarak akıllı telefonlardaki müzik dosyalarına erişim, eller serbest telefon görüşmesi ve navigasyon gibi fonksiyonlar devreye giriyor. Sistem ayrıca Bluetooth®, USB girişi, aux girişi ve MirrorScreen desteğiyle en üst düzeyde bağlanabilirlik özellikleri sunuyor. Mirrorlink® veya Apple Carplay® uyumlu akıllı telefon kullanıcılarına önemli mobil uygulamalarını aracın geniş dokunmatik ekranında aktarma imkanı sağlarken bu uygulamalara sürüş esnasında güvenli bir şekilde ulaşma ve bu uygulamaların keyfini sürme imkanı tanıyor. Opsiyonel olarak sunulan navigasyon hız limitörü ve trafik durumu bilgisi özelliklerini destekliyor.



Sıfır emisyonlu mobilitenin avantajları

Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, sunmuş olduğu modülerliğe ve pratikliğe ek olarak elektrikli sistemiyle çok özel avantajlar da sunuyor. Yeni Peugeot Partner Tepee Electric kullanıcıları kullanım pratikliği veya sürüş keyfinden ödün vermeden trafik süresi ve emisyon bölgesi kısıtlamalarından etkilenmeden diledikleri gibi araçlarını kullanabiliyor. Belediyeler ücretsiz veya indirimli otopark ve özel olarak tahsis edilmiş şeritler gibi uygulamalarla elektrikli araç kullanımını teşvik eden çözümler sunuyor ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun dışında elektrikli araç kullanan şirketler örneğin Fransa’daki Şirket Aracı Vergisi (TVS) gibi belirli vergilerden muaf da tutuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan 30 dakika içinde %80'e varan hızlı şarj modu sürücülerin günlük kullanım alanını genişletirken %100 elektrikli sistem çevresel etkiyi azaltıyor.







%100 elektrikli sürüş keyfi

İçten yanmalı motora sahip Peugeot Partner Tepee modelinin platformundan yararlanan yeni Partner Tepee Electric, elektromotorlu sistemini ise 2013 yılından bu yana test edilen ve başarısını kanıtlamış olan Peugeot Partner Electric van modelinden alıyor. 67 HP (49 kW) güç ve 200 Nm tork değerine sahip kompakt boyutlu, yüksek performanslı elektromotor motor kaputunun altına yerleştirilmiş durumda. Yüksek enerji yoğunluğuna ve 22,5 kWh kapasiteye sahip iki adet lityum-iyon batarya kiti aracın altında arka süspansiyonun her iki yanında yer alıyor. Bataryaların konumu Peugeot Partner Tepee’nin ağırlık merkezini düşürürken daha kıvrak ve atak sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor ve sınıfının en geniş bagaj hacmine imkan tanıyor.



Çalıştırma anından itibaren yüksek tork değeri üreten elektromotor sabit oranlı bir güç aktarma sistemiyle kombine edilmiş durumda. Böylece ilk hareket anından itibaren, üstelik vites değişim gereksinimi olmadan, bütün hızlanma süreci boyunca dinamik ve esnek bir sürüş elde edilebiliyor. Elektromotorlu araç gürültü ve titreşimden uzak, sakin, huzurlu ve akıcı bir sürüş sunuyor. Yeni Peugeot Partner Tepee Electric sessiz yaşam alanıyla yolcularını yormuyor ve yolculukları keyfe dönüştürüyor.



Peugeot Partner Tepee Electric günlük yaşamın ihtiyaçlarına yönelik; ülkeye bağlı olarak 8 Amper veya 10 Amper standart şarj veya 14 Amper Green Up şarj olmak üzere farklı şarj modları sunuyor. Bu, prizdeki amper seviyesine bağlı olarak 8,5 ve 12 veya 15 saatlik tam şarj süresi anlamına geliyor. Bunun dışında 95 Amper şarj protokolü CHAdeMO ile sadece 30 dakikada bataryaları %80 şarj eden hızlı şarj modu bulunuyor. Standart şarj soketi sağ ön çamurluğa entegre edilirken, hızlı şarj soketi ise sol arka çamurluktaki yakıt deposu kapağının altında bulunuyor.



Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü kapsamında 170 km menzil sunan yeni Peugeot Partner Tepee Electric menzili optimize etmeye yönelik birçok ek özellik ile donatılıyor. Enerji tüketimi ve enerji geri kazanım göstergesi ekonomik sürüşleri desteklerken gösterge panelindeki bilgi ekranında iklimlendirme sisteminin tüketimini gösteren ek bir gösterge yer alıyor. Söz konusu gösterge menzil dışında tüketimi kWh olarak da gösteriyor. Çift aşamalı enerji geri kazanım sistemi yavaşlama anında ve fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürken, böylece sürüş anında araç menzili artabiliyor. %100 elektrikli ısıtma sistemi yaşam alanının daha hızlı ısınmasını sağlarken, enerji tüketimini azaltmak ve menzili arttırmak üzere iklimlendirme sisteminin bir de ‘Eco’ fonksiyonu bulunuyor.



Düşük kullanım maliyeti

Yeni Peugeot Partner Tepee Electric, içten yanmalı motora sahip bir araca göre yaklaşık%30 daha az bakım gerektiriyor. Batarya 8 yıl veya 100.000 km boyunca ve elektromotorlu sistem 5 yıl veya 50.000 km, hangisi önce gerçekleşirse, garantiye sahip. 2 yıl veya 40.000 km'de bir gerçekleştirilen periyodik bakım; yağ, kayış veya soğutma sıvısı gibi sarf malzemesi gerektirmiyor. Şanzıman veya debriyaja sahip olmadığından bu gibi ekipmanlara yönelik bir bakım da gerektirmiyor. Yavaşlama veya fren anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistem sayesinde frenler daha az kullanıldığından fren sistemi daha az bakım gerektiriyor. Ayrıca elektrik şarjının kilometredeki enerji maliyeti içten yanmalı bir motor ile kıyaslandığında dört kat daha az.



Peugeot ve sürdürülebilirlik yaklaşımı

Peugeot, sürdürülebilir mobiliteye yönelik elektik destekli scooter ve bisikletler, elektromotorlu scooter dışında kişisel ve çok amaçlı araçlar olmak üzere geniş kapsamlı bir ürün gamı sunan dünyanın tek markası konumunda. Peugeot Partner Tepee Electric markanın sunmuş olduğu; Peugeot iOn, Peugeot Partner Electric van, elektromotorlu scooter yeni Peugeot GenZe, farklı model ve tipte elektrik destekli bisikletler, Peugeot’nun ilk katlanabilir elektrik destekli bisikleti eF01, 45 km/s hıza imkan tanıyan EU01 ve MICRO işbirliği ile geliştirilen elektrik destekli scooter Peugeot e-Kick’ten oluşan elektrikli araç ürün gamını tamamlıyor.



Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan çok modlu e-Kick ve eF01 ergonomik ve kolay bir kullanım sunuyor. Taşıma, kullanım ve depolama şartları optimize edilen bu araçlar, aracını park eden kullanıcının yolculuğunun son kilometrelerini konforlu bir şekilde bitirmesini sağlayan tamamlayıcı bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. Yeni Peugeot Partner Tepee Electric’te de olduğu gibi özel olarak tasarlanan kit sayesinde bu araçlar bagaja yerleştirilerek 12 Volt’luk prizle şarj edilebiliyor. Araçlar ayrıca geleneksel prizle ev veya işyerinde de şarj edilebiliyor.



PSA, ömrünü tamamlamış araçlarının çevresel etkilerini azaltma taahhüdüne uygun olarak, yüksek voltajlı pil toplama ve geri dönüşümü noktasında Avrupa lideri SNAM ile işbirliği yapıyor. 2012 yılından beri Fransa'da uygulanan PSA-SNAM ortaklığı çerçevesinde 2015 sonunda imzalanan anlaşmayla grup tüm Avrupa’da elektrikli ve hibrit araçların ticari ömrünün sonunda pillerinin toplanmasını ve geri dönüştürülmesini garanti ediyor. SNAM, elektrikli araçların lityum-iyon pillerinin geri dönüşümünde %70 ve hibrit araçların Ni-MH pillerin geri dönüşümünde ise %84 verimlilik performansı elde ediyor.



Peugeot Partner Tepee Electric Eylül 2017 itibariyle Uluslararası pazarlarda satışa sunulacak.











