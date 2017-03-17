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Hareket, Mary Doğal Gaz Çevrim santralinde görev alıyor

Hareket, Mary Doğal Gaz Çevrim santralinde görev alıyor

Tarih 17 Mart 2017, 17:34

Türkmenistan'da yapımına başlanan 1574 MW'lık Mary Doğal Gaz Çevrim Santrali Projesi'nde yer alan Hareket, iki mobil vinçle hizmet veriyor.

Türkmenistan’da yapımına başlanan 1574 MW’lık Mary Doğal Gaz Çevrim Santrali Projesi’nde yer alan Hareket, biri 90 tonluk, diğeri 160 tonluk iki mobil vinçle hizmet veriyor.

Hareket ayrıca 2017 yılında proje için biri 130 tonluk, diğeri 200 tonluk iki mobil vinci daha sahaya gönderecek. Mobilizasyonlarına 2016 yılının Ekim ayında başlanan projede, Hareket 2016-2017 model vinçlerini kullanacak. Projedeki çalışmaların 2018’in Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

 

 

 

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