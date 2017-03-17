Petlas ilk kez yarış pistinde

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17 Mart 2017, 17:21

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunun belirleneceği 'Şampiyonlar Şampiyonası'nda Türkiye'nin tek yerli lastiği Petlas ilk kez yarış pistine çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından hafta sonu İzmir’de düzenlenecek Şampiyonlar Şampiyonası’nda Türkiye’nin ünlü yarışçıları, Petlas’ın performans tutkunları için ürettiği yüksek hız ve sürüş keyfini bir arada sunan Velox Sport PT741 lastikleriyle yarışacak.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas,15 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek Şampiyonlar Şampiyonası’na sponsor oldu. Opel Türkiye, Spor Toto ve Petlas’ın katkılarıyla düzenlenen ‘Şampiyonlar Şampiyonası’, Türkiye’nin en hızlılarını ağırlayacak. İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde 18-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek ve farklı branşlardan 48 sporcunun katılacağı otomobil sporları organizasyonunda yılın şampiyonu pilotu belirlenecek. İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı’nın aralarında olduğu çok sayıda eski şampiyonun da katılacağı organizasyonda tüm yarış araçlarında Türkiye’nin tek yerli lastik markası Petlas’ın geliştirdiği Velox Sport PT741 tipi lastikler kullanılacak.

Petlas’ın ilk kez yarış pistlerinde boy göstereceği iki gün sürecek Şampiyonlar Şampiyonası sıralama turlarıyla başlayacak. Volkicar yarış otomobilleri ile piste çıkacak sporcular arasından belirlenecek en hızlı 16 isim, şampiyonanın ikinci gününde Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile elemelerde yarışmaya hak kazanacak.

En hızlı sporcular arasında ikili eşleşmeler şeklinde koşulacak olan finaller sonunda belirlenecek 2016 Şampiyonlar Şampiyonu, özel tasarım şampiyonluk kupasının yanı sıra yaklaşık değeri 200 bin TL’yi bulan ödüllerin de sahibi olacak.

TOSFED tarafından 15 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyon drift, motosiklet akrobasi gösterileri, Red Bull ralli simülatörü ve Retro Rally Sergisi gibi renkli etkinliklere de sahne olacak. Eski şampiyonlar İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı’nın özlenen performanslarıyla renkli anlar yaşatacağı etkinliğe hız tutkunları ücretsiz olarak katılabilecek. Şampiyona’da izleyiciler arasından seçilecek şanslı kişiler drift pilotlarının sağ koltuğunda unutulmaz bir ralli deneyimi de yaşayacaklar.



Yüksek hızda üstün performans



Türkiye’nin en hızlı pilotlarını şampiyonluğa taşıyacak olan Petlas’ın Velox Sport PT741 lastikleri üstün bir mühendislik anlayışı ve son teknoloji ile hız tutkunları için özel olarak geliştirildi. Şampiyonlar Şampiyonası’nda tüm yarış araçlarının lastik sponsoru olan tek yerli lastik markası Petlas tarafından geliştirilen Velox Sport PT741 yol tutuşlarda kusursuz direksiyon hakimiyeti ve denge sağlayarak güvenlikten ödün vermeksizin hızı mümkün kılıyor. Estetik sırt deseni ile yarış pistinde kolaylık sağlayan özel lastik, ıslak/kuru zemin ve virajlarda tehlike riskini de minimize etmesi ile dikkat çekiyor.