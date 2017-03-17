Supsan A.Ş. Motor Test Merkezi hizmete açıldı

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17 Mart 2017, 16:55

Supsan Motor Test Merkezi Sefaköy'deki üretim tesislerinde hizmete açıldı. Firma, TÜBİTAK projesi kapsamında hayata geçirilen merkezde istediği motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayacak ve performansını ölçecek.

Supsan A.Ş. bu merkezle supap için tasarım yetkinliği çerçevesinde malzeme tespiti yapabilecek, istediği motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayacak ve performansını ölçecek. Motor Test Merkezi sayesinde müşterilerine hatasız ürün vermeyi amaçlayan şirket ayrıca, otomobil fabrikalarına supap geliştirme çalışmalarında da yardımcı olacak.2016 yılına ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra 2017 yılına dair hedeflerini de açıklayan Supsan A.Ş. Genel Müdürü Salih Alson, “2016 yılı bizim için oldukça farklı bir yıl oldu, özellikle ihracatta yüksek adetli talepler aldık. İtalya, Rusya, Amerika ve Almanya geçen yıl ihracat performansımızı belirleyen ülkeler oldu. 2016 yılında ilk kez 10 milyona yakın supap ürettik ve tamamını sattık. Bu nedenle 2016 yılı bizim için oldukça verimli bir yıl oldu ve hedeflerimizi tutturduk” dedi. 2017 yılına başlarken de hedefleri yüksek tuttuklarını ifade eden Salih Alson, 10 milyon adetlik üretime karşılık aynı oranda bir satış beklediklerini vurguladı.Yeni ürünler için kalite kontrol yatırımı yaptıklarını açıklayan Salih Alson, “Ölçüm sistemlerimizi daha da ileriye götürmek istiyoruz çünkü transformasyon ciddi bir kontrol edebilme işi. Ürünleri çeşitli tedarikçilerden alabilir ya da bunları imal edebilirsiniz ancak kontrol edemiyorsanız hiçbir anlamı olmaz. Biz sadece bunun için yaklaşık 1 milyon avroluk kalite kontrol yatırımı yaptık. Bu yatırımımızla artık tüm parametreleri ölçebileceğiz” dedi. 2 yıl içerisinde müşterilerinin ihtiyaçlarını daha yüksek oranda karşılayabilecek konuma gelmek istediklerini söyleyen Salih Alson, “Bir yandan bu hedef doğrultusunda çalışırken, diğer yandan da birçok yeni ürünü devreye almaya başladık. Referans çeşitliliğimizi artırıyoruz. Bu güne kadar piyasaya sunmuş olduğumuz tüm ürün gamları müşterilerimiz tarafından olumlu karşılandı ve bu geri bildirimler doğrultusunda, ürün gamımıza 17 yeni ürün daha ekleyeceğiz” dedi.Supsan A.Ş. olarak supap malzemesinin tespiti konusunda daha çok ilerlemek istediklerini belirten Salih Alson, “Otomobil üreticileri bize motor özelliklerini söyledikleri zaman, bizim de uygun supabın ne olabileceğini tarif edip, ona göre üretim yapmamız gerekiyor. İşte bu tarifi yapabilmemiz ancak malzeme tespiti ile mümkün olabiliyor. Yaklaşık 30 malzeme var, hangi motorda hangi malzemenin nasıl kullanılacağını tespit etmek oldukça zor. Bu tespit ancak motor testi ile yapılabilir. Biz de bu testleri yapabilmek için bir Motor Test Merkezi kurduk. İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurduğumuz bu merkez ile ilgili bir de simülasyon program geliştirdik, software yatırımı yaptık. Artık istediğimiz motor parçasını deneyip sonuçlarını raporlayabilir ve performansını ölçebiliriz. Müşterilerimize hatasız ürün vermenin yanı sıra otomobil fabrikalarına supap geliştirme çalışmalarında da yardımcı olabiliriz” dedi.