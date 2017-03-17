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Mutlu Akü'ye İnsana Saygı Ödülü

Mutlu Akü'ye İnsana Saygı Ödülü

Tarih 17 Mart 2017, 16:45

Mutlu Akü, başarılı insan kaynakları uygulamaları nedeniyle İnsan Kaynakları Zirvesi'nde İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye’nin en büyük insan kaynakları sitesi Kariyer.net tarafından insan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri’nin, 15’incisi İnsan Kaynakları Zirvesi’nde sahiplerini buldu.

Mutlu Akü gerçekleştirdiği başarılı insan kaynakları uygulamaları nedeniyle, 2016 İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Her yıl Kariyer.net desteğiyle verilen düzenlenen ödül organizasyonunda, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru yapan firmalar ödüllendiriliyor.

 

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