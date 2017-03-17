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Günay İnşaat da Otokar Atlas'ı tercih etti

Günay İnşaat da Otokar Atlas'ı tercih etti

Tarih 17 Mart 2017, 16:40

Hafif kamyon segmentinin iddialı aracı Otokar Atlas, farklı iş kollarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Otokar, Günay İnşaat'a 7 adet Atlas teslimatı gerçekleştirdi.

Otokar, hafif kamyon segmentine hareketlilik getiren Atlas kamyonu ile şirketlerin yükünü hafifletmeye devam ediyor. 8.5 ton azami yüklü ağırlığı ve yüksek istiap haddinin yanı sıra ekonomik motoruyla da her zaman kazandıran Otokar Atlas, son olarak İstanbul'da faaliyet gösteren Günay İnşaat'ın da tercihi oldu. Otokar, Günay İnşaat'a 7 adet Otokar Atlas teslimatı gerçekleştirdi.

Düzenlenen teslimat törenine Günay İnşaat Genel Müdürü Adem Ballı, Otokar Bayi Örnek Otomotiv Kamyon Satış Müdürü İlker Kuzu ve her iki şirketin yöneticileri katıldı. Müşteri beklentilerine uygun olarak üretilen Otokar Atlas’ı dış ve iç tasarımının yanı sıra güçlü ve ekonomik motoruyla da beğendiklerini belirten Günay İnşaat Genel Müdürü Adem Ballı, Atlas’ın yaygın satış sonrası hizmetleri, düşük bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyetleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

 

 

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