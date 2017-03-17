İstanbul Autoshow 2017, 21 Nisan'da kapılarını açıyor

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17 Mart 2017, 16:34





İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın, 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde otomobil tutkunlarını geleceğin teknolojileriyle buluşturacak.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017 için sayılı günler kaldı. Bugünün ve geleceğin otomobil teknolojilerinin sergileneceği “İstanbul Autoshow 2017-Geleceğe Yakından Bakın”da, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alıyor.

21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017’nin kapıları, hafta içi 12:00-21:00, hafta sonu ise 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

En son otomotiv ve teknoloji trendleri İstanbul Autoshow 2017’de

İstanbul Autoshow 2017, katılımcılarını bugünün ve de yarının teknolojileriyle buluşmaya çağırıyor. “Geleceğe Yakından Bakın” temasının belirlendiği bu yılki fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak. “Entegre İletişim Çözümleri”, “Otonom Sürüş”, “Çevreci” ve “Akıllı Araçlar” gibi konularda yenilikler İstanbul Autoshow 2017’de sergilenecekken, ziyaretçiler yakın gelecekte hayatlarına dahil olacak bu konuları deneyimleme fırsatını da yakalayacaklar.

İstanbul Autoshow 2017’de otomobiller ve mobil cihazlar arasında akıllı çözümler sunan teknolojilerin büyük bir ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Hayatımızın artık bir parçası olan akıllı telefonlar, tabletler ve mobil internet kullanımının, otomobiller ile entegrasyondaki son gelişmelere İstanbul Autoshow 2017’de şahit olunacak.

Dünya otomotiv gündeminin en popüler maddelerinden biri olan otonom sürüş, İstanbul Autoshow 2017’nin ana konularından biri oluyor. Kendi kendine gidebilen otomobiller, yakın gelecekte hayatlarımıza dahil olacak. Mevcut modellerde yarı-otonom sürüş teknolojileri sunuluyor ve bu araçların pek çoğu İstanbul Autoshow 2017’de sergilenecek. Aynı zamanda İstanbul Autoshow 2017’de çevreci özellikleriyle öne çıkan elektrikli ve hibrit otomobiller müşterilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Autoshow 2017’de herkese göre bir alan mevcut

Shell, Generali Sigorta ve Red Bull’un sponsorlukları ile kapılarını açacak olan İstanbul Autoshow 2017, her yaştan misafirlerini ağırlayamaya hazırlanıyor. İstanbul Autoshow 2017’nin lisanslı ürünlerinin satıldığı “Autoshow Store”’dan, uzun yıllar kullanabileceğiniz ürünlerden satın alabilecek, arzu ederseniz sevdiklerinize hediye edebileceksiniz. İstanbul Autoshow 2017’de kurulan “Instawall” adındaki özel alandan sosyal medya paylaşımlarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Çocuklar için hazırlanan “Etkinlik Alanı”nda minik misafirler eğlenceli ve keyifli anlar yaşayacakken ebeveynler de dinlenme şansı bulabilecekler.

Geçmiş ile gelecek buluşuyor

İstanbul Autoshow 2017’de, “Geleceğe Yakından Bakın” sloganına uygun olarak; ilerleyen dönemlerde hayatlarımıza dahil olacak teknolojiler sergilenecek, ancak geçmiş de unutulmayacak! Birbirinden değerli ve özel klasik otomobiller İstanbul Autoshow 2017 bünyesinde sevenleriyle buluşacak. Onlarca klasik otomobil, kendi dönemlerine ait özel bir şekilde sergilenerek geçmişte bir yolculuk yapılmasını sağlayacak.

Kadın ve öğrencilere haftaiçi ücretsiz, haftasonu özel giriş fiyatları

İstanbul Autoshow 2017’ye giriş ücretleri haftaiçi 10 TL, haftasonu 20 TL olacak. Kadınlar için haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 10 TL olacak. Öğrenciler için de haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 5 TL olacak. İstanbul Autoshow 2017 biletleri Biletix’ten de satın alınabilecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapalı ve açık olmak üzere toplam 6.100 araç kapasiteli otopark hizmeti İstanbul Autoshow 2017’de sunulacak. Fuara kendi araçlarıyla gelmek isteyenler; TEM otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılarak Beylikdüzü istikametine devam edip TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne ulaşabilirler. Edirne yönünde gelecekler ise TEM-Hadımköy gişelerinden çıktıktan 7 km sonra yolun sağ tarafında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni görecekler.