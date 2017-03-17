'Yılın En İyi Araç Kiralama Şirketi' Hertz Türkiye oldu

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17 Mart 2017, 16:21

Araç kiralama sektörünün öncüsü Hertz, 'Turizmin Oscarları' olarak anılan World Tourism Awards ödül töreninden eli dolu döndü. Hertz Türkiye, bu yılın 'En İyi Araç Kiralama Şirketi' seçildi.





Dünyanın ilk araç kiralama şirketi Hertz, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ‘World Tourism Forum’ kapsamında düzenlenen ‘World Tourism Awards’ töreninde ödüle layık görüldü. Marka, turizm sektörünün en iyilerinin seçildiği ve ‘Turizm Oscar’ları olarak anılan organizasyon kapsamında yılın ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçildi.

Çırağan’da gerçekleşen ve yaklaşık 10 bin kişinin izlediği forumun son gecesinde düzenlenen World Tourism Awards ödül törenine Hertz Türkiye Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu da katıldı. ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçilmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Nur Hidayetoğlu, “Dünyanın ilk araç kiralama markası olarak bugüne kadar hep sektörümüze öncülük ettik. Şu anda yaklaşık 3 bin araçlık filomuzla Türkiye’nin birçok noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ödül, Hertz gibi global bir markanın, ülkemiz ekonomisine duyduğu güvenin en güzel kanıtıdır” dedi.

Hertz’in hem Türkiye’de hem de dünyada birçok ilke imza attığına dikkat çeken Hidayetoğlu, “Havalimanlarında şubeleşen ilk araç kiralama markası olan Hertz ayrıca ilk kıtalar arası şube ağı kuran araç kiralama şirketi. Hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda, erişilebilir fiyat, yüksek kalite standartları ve müşteri odaklı hizmet politikasıyla hareket eden bir markayız. İlk merkezi faturalandırma servisi, seyahat acenteleri için rezervasyon sistemi, 7/24 acil yol yardım servisi, araç içi telefon hizmeti gibi pek çok uygulamayı da ilk kez sektöre biz kazandırdık” diye konuştu.

