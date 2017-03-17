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'Yılın En İyi Araç Kiralama Şirketi' Hertz Türkiye oldu
17 Mart 2017, 16:21
Araç kiralama sektörünün öncüsü Hertz, 'Turizmin Oscarları' olarak anılan World Tourism Awards ödül töreninden eli dolu döndü. Hertz Türkiye, bu yılın 'En İyi Araç Kiralama Şirketi' seçildi.
Dünyanın ilk araç kiralama şirketi Hertz, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ‘World Tourism Forum’ kapsamında düzenlenen ‘World Tourism Awards’ töreninde ödüle layık görüldü. Marka, turizm sektörünün en iyilerinin seçildiği ve ‘Turizm Oscar’ları olarak anılan organizasyon kapsamında yılın ‘En İyi Araç Kiralama Şirketi’ seçildi.
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