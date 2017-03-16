|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Renault ve Dacia'da bahar servis kampanyası
16 Mart 2017, 13:34
Renault, 15 Nisan 2017'ye kadar tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan 'Bahar Servis Kampanyası' düzenliyor.
Renault, 15 Nisan 2017’ye kadar geçerli tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan Bahar Servis Kampanyası düzenliyor. Bu kampanya ile Renault ve Dacia sahiplerine, yaza girerken araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları ve güvenle tatile çıkabilmeleri için fırsat sunuluyor.
Kampanya kapsamında Renault ve Dacia araçlar için, Renault Yetkili Servislerinde bakım, mekanik ve tampon onarımlarında yüzde 20 avantajlı fiyatlar bulunuyor.
Ayrıca müşteriler 4 adet Michelin lastik alımına 80 TL’ye varan Opet akaryakıt çeki hediye kazanıyor. Diğer taraftan Axcess ve Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit, Worldcard ödemelerinde ise artı 5 taksitte ödeme yapabiliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x