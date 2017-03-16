Renault ve Dacia'da bahar servis kampanyası

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16 Mart 2017, 13:34

Renault, 15 Nisan 2017'ye kadar tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan 'Bahar Servis Kampanyası' düzenliyor.

Renault, 15 Nisan 2017’ye kadar geçerli tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan Bahar Servis Kampanyası düzenliyor. Bu kampanya ile Renault ve Dacia sahiplerine, yaza girerken araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları ve güvenle tatile çıkabilmeleri için fırsat sunuluyor.

Kampanya kapsamında Renault ve Dacia araçlar için, Renault Yetkili Servislerinde bakım, mekanik ve tampon onarımlarında yüzde 20 avantajlı fiyatlar bulunuyor.

Ayrıca müşteriler 4 adet Michelin lastik alımına 80 TL’ye varan Opet akaryakıt çeki hediye kazanıyor. Diğer taraftan Axcess ve Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit, Worldcard ödemelerinde ise artı 5 taksitte ödeme yapabiliyor.

