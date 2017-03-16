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Rus otomotiv devi tekrar Türkiye pazarına döndü

Rus otomotiv devi tekrar Türkiye pazarına döndü

Tarih 16 Mart 2017, 13:34

Rusya’nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu’nun Üst Yöneticisi (CEO) Vadim Sorokin, şirket olarak Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeye başladıklarını bildirdi.

Moskova'da düzenlenen bir otomobil fuarında konuşan Sorokin, Rusya ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle Türkiye'deki faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini hatırlattı.

Krizin aşılması sonucu GAZ Grubu olarak Türkiye'deki tesislerde şirket faaliyetlerine tekrar başladıklarını ifade eden Sorokin, "Türkiye'ye Rusya'dan personel göndermeye de başladık. Kısa sürede tam üretime geçtikten sonra oradaki üretim faaliyetlerimizi büyütmek istiyoruz." dedi.

BU YIL 500 ARAÇ SATMAYI HEDEFLİYOR

Sorokin, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 500 araç satmayı beklediklerini belirterek, "Gazelle" marka araçların ise Türkiye'deki montajında herhangi bir sınırlama olmayacağını söyledi. Rus GAZ Grubu ile Türk Mersa Otomotiv, 2012 yılında GAZ markasının hafif ticari araçlarının Türkiye'de montajı ve satışı için iş birliğine başlamıştı.





 

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