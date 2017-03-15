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Serdal Lojistik, Mercedes-Benz ile güçleniyor

Serdal Lojistik, Mercedes-Benz ile güçleniyor

Tarih 15 Mart 2017, 18:17

Serdal Lojistik, filosunu 22 adet yeni Mercedes-Benz nakliye aracıyla güçlendirdi. Servis sözleşmesi ve kasko dâhil olan satışın finansmanı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından karşılandı.

Malatyalı  şirket Serdal Lojistik, Mercedes-Benz Actros ve Atego modellerinden oluşan 22 adetlik alım ile filosunu genişletti. Büyük çoğunluğu Mercedes-Benz araçlardan oluşan araç parkına sahip Serdal Lojistik’in satın aldığı 16 adet Mercedes-Benz Actros 3242 L ve 6 adet Atego 2124 araç PTT’ye bağlı kargo taşımacılığında kullanılacak.

Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Gelecek Otomotiv Malatya Şubesi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk ve Serdal Lojistik temsilcileri katıldılar. Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Gelecek Otomotiv Malatya Şubesi toplantıya ev sahipliği yaptı.

Törende Serdal Lojistik firma sahibi Serdal Kurnaz, yeni Mercedes-Benz araçlarının ağırlıklı olarak PTT kargo taşımacılığında kullanmak üzere temin ettiklerini ifade etti. Kurnaz, “Araçların 2.el değerinin yüksek olması bizim için önemli. Hem araçların hem de servis bakım paketlerinin Mercedes-Benz finansmanıyla sunulması da tercihimizi olumlu yönde etkiledi. Araçların güvenilir ve ekonomik olmaları ve yaygın servis ağı imkânı bu hizmeti bizim için bütünlüyor. Ancak her şey bir yana Mercedes-Benz Türk ile 9 yıl geçmişi bulunan bir iş birliğimiz mevcut. 45 aracımızdan 35’i Mercedes-Benz marka araçlardan oluşuyor. Bu iş birliğinin sürmesinden memnunuz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün, Türkiye kamyon ve çekici pazarında yıllardır güvenilir bir çözüm ortağı olarak görülmesinde ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra ürünlerinin yüksek ikinci el değeri, yaygın servis ağı ve yedek parça temin kolaylığı olduğu biliniyor. Şirket yeni ürün gamıyla birlikte tüm bu hizmetleri sunmaya devam ediyor.

 

 

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