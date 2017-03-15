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Mercedes-Benz Türk'ten 50 startup'a 500 bin TL

Mercedes-Benz Türk'ten 50 startup'a 500 bin TL

Tarih 15 Mart 2017, 18:02

50'nci yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, 50 startup'a toplam 500 bin liralık ödül verecek. Yarışma kapsamında önce 100 startup seçilecek, ardından 50'si ödüle layık görülecek.

Mercedes-Benz Türk, 50’nci kuruluş yıl dönümünde 50 startup’a toplam 500 bin liralık ödül vereceği bir yarışma düzenliyor. Mercedes-Benz Türk’ün, Yaşama Dair Vakfı, Impact Hub İstanbul ve StartersHub iş birliğiyle düzenlediği yarışma için başvurular başladı.

“50. Yılda 50 Startup” projesinin iki aşamalı seçim sürecinde proje jürisi, ödüle layık görülen 50 startup’ı seçecek. Birinci aşamada jüri tarafından seçilerek ön elemeyi geçen 100 startup, bir günlük eğitim kampında buluşacak. Burada mentorlar eşliğinde pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri alarak, nihai iş planı sunumlarını hazırlayacaklar.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak 50 yıldır yenilikçi çözümlerle yalnızca kendi işlerine değil Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline yatırım yaptıklarını belirterek, “Türkiye’ye inanıyoruz ve ülkemizle birlikte büyüyoruz. Bu ilkemiz doğrultusunda 50’nci yılımızda 50 startup’ı destekleme kararı aldık” dedi. Projenin en belirgin ve ayrıştırıcı özelliğinin bu desteği tamamen bir hibe olarak vermeleri olduğuna işaret eden Sülün, 50 startup’a 500 bin liralık destek verirken herhangi bir karşılık beklemediklerini vurguladı.

 

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