İnci, 2017 hedeflerinde çıtayı yükseltti

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

15 Mart 2017, 17:45

2016 yılında 9,5 milyonluk üretimiyle dünya devi markalara Manisa'dan jant ihraç eden Maxion İnci Jant Grubu şirketleri, 270 milyon dolarlık ihracata imza attı. Grubun 2017 ihracat hedefi 300 milyon dolar.

Maxion Wheels Grubu ve İnci Holding’in iştirakleri olan Maxion İnci Jant Grubu şirketleri, 2016’da 9,5 milyon adet jant üretimi ve 270 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maxion İnci ve Maxion Jantaş, 2015’teki ihracat, istihdam ve ciro rakamlarını geride bıraktı. Manisa’daki dört tesiste üretime devam eden Maxion İnci Jant Grubu, 2017 hedeflerinde de çıtayı yükseltti.

Jant Grubu şirketlerinden Maxion İnci AŞ 2016’da 203 milyon dolar, Maxion Jantaş AŞ ise 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maxion İnci’nin ihracat başarısı, TAYSAD’ın ihracat kategorisinde verdiği ödülle tescillendi. Şirket TAYSAD’ın ihracat başarı ödülünü ikinci kez almaya hak kazandı.

Hedef daha çok yatırım, istihdam ve ihracat

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Maxion İnci Jant Grubu olarak, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisi TAYSAD tarafından ikinci kez ödüllendirilmenin gururunu yaşıyoruz. İhracat miktarını ve döviz gelirini artırmak, ülke ekonomimiz için çok önemli. Yabancı ortağımızla Türkiye’ye ve Türk otomotiv sanayinin başarılı geleceğine inanıyoruz. Bu inançla son 5 yılda toplamda 100 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yatırıma devam ediyoruz. 2016 yılından bu güne, ülkemizin bu zor döneminde 230 kişiye ek istihdam sağladık. Başarılarımızla gurur duyarken ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkı ile görevimizi yapmış olmanın huzurunu taşıyoruz. Bu anlayışla Maxion İnci ve Maxion Jantaş olarak daha çok üreteceğiz ve dünyanın dört yanına daha çok jant ihraç edeceğiz” dedi.

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük jant üreticisi

2016’da 230 kişilik ek istihdam ile bünyesinde toplamda bin 550 çalışan bulunan Maxion Wheels Grubu ve İnci Holding iştiraki şirketler olan Maxion Jantaş ve Maxion İnci, Avrupa’nın tek çatı altında yer alan binek, ticari ve ağır vasıta alüminyum ve çelik jant üreticileri arasındaki en büyük jant üreticisi konumunda.

Maxion İnci’nin müşterileri arasında Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, BMW, Land Rover, Volkswagen ve Toyota olmak üzere dünyadan otomotiv üreticisi bulunuyor.

Maxion Jantaş ise Mercedes-Benz, Ford, Volvo, Renault, Isuzu, Otokar, MAN, Scania ve DAF olmak üzere birçok markaya jant üretiyor.