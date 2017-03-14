Anasayfa » Personel-Öğrenci Servis Kentler ile birlikte büyüyen kent içi ulaşım sektörü birbirini tamamlayan ulaşım yöntemlerinin oluşup gelişmesine neden oluyor. 14 Mart 2017, 15:13 Servis taşımacıları... Servis taşımacıları bu gelişme içinde oluşturdukları hizmet ve ekonomik büyüklük ile birlikte sosyal hayat içindeki yerleri ile servis taşımacıları taşıma sektörü içinde kendine özgü sorunları ve çözüm önerileri ile dikkat çekiyor.



İSTAB servis taşımacılığında, ekonomik ve güvenli taşımacılığın gelişimine katkıda bulunmak istiyor!



Servis taşımacıları İTO Şehir İçi İnsan Taşımacılığı komitesi ve meclisi ile TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Karayolu Taşımacılığı Meclisi ile birlikte kendi mesleki organizasyonları İSTAB (İstanbul Taşımacılar Birligi) içinde temsil ediliyor talep, dilek ve önerilerini duyuruyorlar.



İstab Yönetim Kurulu ve dernek çalımalarına katılan üyeler sektörel basın ile gerçekleştirdikleri toplantıda servis taşımacılığı sektörü ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.



Çalışma proğramlarının ana başlıklarını



A) Servis taşımacılığının önemi ve işlevinin anlatılması,



B) Mesleki tanınırlık, saygınlık ve güven



C) İşletmeciler ve toplum için verimli çalışma



D) Kent içi trafik dolaşım hızının artmasına yönelik düzenleme ve programlamlara katkıda bulunmak



E) Üyelerin mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve sorumluluklarını yerine getirmek, gibi



F) Araç alımlarının ve yenilemelerin toplam araç araç sayısının ihtiyaçlar, teknik gelişmeler ve yıpranma ve ekonomiklik gibi kiriterler içinde ele alınarak planması



G) Meslek içi sürüş ve insan ilişkileri gibi konularda eğitim



Gibi ana başlıklar olarak özetlediler.



Araç sayısının sınırlaması ve servis araçlarına plaka tahdidi getirilmesine yönelik olarak başlattıkları çalışmanın sonunda Tahdit uygulamasına yönelik UKOME karaları ve İstanbul Belediyesi trafından oluşturulan yönerge ve bu yönergede sektörün gelişimini, olumsuz etkileyecek maliyetleri arttıran düzenlemede ortaya çıkan duruma yaptıkları itiraz ve katkıları ilgili mercilere iletmeye devam ettiklerini bildirdiler.



Toplantıda eğitim, etkin hizmet, trafik ve personel güvenliği konularında yapılan çalışmalara değindiler.







Toplantıya İSTAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kalkış ile Başkan yardımcıları Turgay Gül, Aziz Baş ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar.











Servis taşımacıları İTO Şehir İçi İnsan Taşımacılığı komitesi ve meclisi ile TOBB bünyesinde kurulan Türkiye Karayolu Taşımacılığı Meclisi ile birlikte kendi mesleki organizasyonları İSTAB (İstanbul Taşımacılar Birligi) içinde temsil ediliyor talep, dilek ve önerilerini duyuruyorlar.İstab Yönetim Kurulu ve dernek çalımalarına katılan üyeler sektörel basın ile gerçekleştirdikleri toplantıda servis taşımacılığı sektörü ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.Servis taşımacılığının önemi ve işlevinin anlatılması,Mesleki tanınırlık, saygınlık ve güvenİşletmeciler ve toplum için verimli çalışmaKent içi trafik dolaşım hızının artmasına yönelik düzenleme ve programlamlara katkıda bulunmakÜyelerin mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve sorumluluklarını yerine getirmek, gibiAraç alımlarının ve yenilemelerin toplam araç araç sayısının ihtiyaçlar, teknik gelişmeler ve yıpranma ve ekonomiklik gibi kiriterler içinde ele alınarak planmasıMeslek içi sürüş ve insan ilişkileri gibi konularda eğitimGibi ana başlıklar olarak özetlediler.Araç sayısının sınırlaması ve servis araçlarına plaka tahdidi getirilmesine yönelik olarak başlattıkları çalışmanın sonunda Tahdit uygulamasına yönelik UKOME karaları ve İstanbul Belediyesi trafından oluşturulan yönerge ve bu yönergede sektörün gelişimini, olumsuz etkileyecek maliyetleri arttıran düzenlemede ortaya çıkan duruma yaptıkları itiraz ve katkıları ilgili mercilere iletmeye devam ettiklerini bildirdiler.Toplantıda eğitim, etkin hizmet, trafik ve personel güvenliği konularında yapılan çalışmalara değindiler. Tavsiye Et Personel-Öğrenci Servis Bu kategoriye henüz haber eklenmedi.