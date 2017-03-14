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Bahar fırsatları Peugeot'da erken başladı

Bahar fırsatları Peugeot'da erken başladı

Tarih 14 Mart 2017, 12:50

Peugeot'da, sınırlı sayıda 2016 model yılı çok özel fiyat fırsatları yanı sıra cazip kredi seçenekleri imkanı sunuluyor.

Peugeot Türkiye; gelişmiş teknolojileri, yakıt cimrisi performanslı motorları ve i-Cockpit ile sıra dışı sürüş keyfi sunan modellerine Mart ayına özel çok cazip avantajlar sunuyor.

Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi, Otomatik Park Sistemi, 3D Led farlar gibi birçok teknolojik donanımı sunan ve Peugeot i-Cockpit ile sürüş keyfini standartların üzerine taşıyan Peugeot 208’in tüm modellerinde 20 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seceneği veya 6 bin TL’ye varan 2016 model yılı indirim imkanı sunuluyor.
Sınıfının en düşük yakıt tüketimini, en iyi performansını ve gelişmiş teknolojileri ile sıra dışı sürüş keyfini sunan Peugeot 308’in 2016 modellerinin 1.6 BlueHDi 120 hp EAT6 Tam Otomatik versiyonlarında 20 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seceneğinin yanı sıra ayrıca 2016 modellerde 9.000 TL’ye varan model yılı indirimi ile çok özel fiyat fırsatları sunuluyor.
Yüksek donanımı, gelişmiş teknolojisi, ödüllü PureTech Turbo motoru ve tam otomatik EAT6 şanzıman ile Yeni SUV Peugeot 2008’in tüm modellerinde 0 bin TL 12 aya varan %0 faizli kredi seçeneğinin yanında 2016 modellerin 1,2 PureTech 110 EAT6 Tam Otomatik Allure ve GT Line versiyonlarında ise kaçırılmayacak fiyat fırsatları sunuluyor.
Sınıfının öncüsü ve hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner Tepee’nin 2017 modellerinde 22 bin TL ve 22 aya varan %0 faizli kredi seçeneği sunuyor.

 

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