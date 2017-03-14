Şanlıurfa Belediyesi'nin 'Körüklü'sü Karsan'dan

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14 Mart 2017, 11:26

Karsan, 20 adet 18 metre dizel körüklü otobüs için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma imzaladı.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile 20 adet 18 metre dizel körüklü otobüs için anlaşma imzaladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Ocak 2017 tarihinde yapmış olduğu ve Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinin katıldığı otobüs alım işinin 20 adetini tek başına karşılayan Karsan, 45 adetlik toplam ihalenin de yarıya yakınını tek başına almış oldu. İmza töreni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Müdürü Abdullah Keskin ve Karsan Kamu Satışları Müdürü Adem Ali Metin’in katılımıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında gerçekleştirdi.

Yolcu kapasitesi 156’ya kadar çıkıyor

Karsan’ın Bursa fabrikasında ürettiği ve Menarinibus sınıfına giren otobüsler, alçak taban özelliği, tekerlekli sandalye giriş sistemi ve özel güvenlikli alanı sayesinde hareket engelli vatandaşların kaliteli ulaşım ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamasıyla dikkat çekiyor. Otobüslerin giriş seviyesi 250 mm’ye kadar düşürülebiliyor. Geniş iç koridor alanına da sahip otobüsler, yolcular için konforlu ulaşım sağlamasıyla toplu taşıma aracının gerekliliklerini yerine getiriyor.

Toplam yolcu kapasitesi 156 kişiye kadar çıkabilen otobüsler, aynı zamanda LCD ekran, otomatik yangın söndürme sistemi, klima, kamera ve kayıt sitemi özellikleri gibi birçok teknolojik donanımı da bünyesinde barındırıyor.

