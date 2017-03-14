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2016'nın 'En iyi İşyeri' Doğuş Otomotiv
14 Mart 2017, 11:16
2016 yılının 'En İyi İşyeri' ödülünün sahibi olan Doğuş Otomotiv, bu ödülü alan 15 şirketten biri olarak ''Aon Best Employer'' unvanını aldı.
Dünyanın sayılı insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketleri arasında yer alan Aon Hewitt tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen “En İyi İşyeri Ödülleri” 7 Mart’ta İstanbul Point Hotel Barbaros’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. En az 50 çalışanı bulunan ve Türkiye’de 3 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı araştırmada; Çalışan Bağlılığı, Performans Kültürü, Liderlik ve İşveren Markası endekslerinde Türkiye’nin üst çeyreğinde yer alan şirketler En İyi İşyeri unvanını alıyor.
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