Webnak'ı cebe indiren, yükünü hemen buluyor

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13 Mart 2017, 19:49

Webnak uygulamasını cep telefonlarına indiren kamyoncular kısa sürede yük bulurken, kurumsal şirketler ile KOBİ'ler yükleri için sadece taşıma bedeli ödüyor.

Dijital dönüşüm tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılık sektörünün kurallarını da baştan yazıyor. Taşımacılığın ülkemizdeki en yaygın ve geleneksel kollarından olan nakliye sektörü de artık dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmaya başladı. 2015 yılında önemli bir atılım yaparak lojistik sektörünü dijital ortama taşıyan Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, geliştirdiği online platform ağı sayesinde kamyoncuların ve şirketlerin yükünü hafifletiyor. Webnak’ı cep telefonlarına indiren kamyoncular vakit kaybetmeden yük bulup, komisyon ödeme derdinden kurtuluyor. Kurumsal şirketler ve her ölçekte KOBİ’ler ise sadece taşıma bedeli ödeyip, yüklerini GPS sistemiyle 7/24 takip edebiliyor. Türkiye çapında kısa sürede 70 bine yakın üyeye ulaşan Webnak, tüm taşımaları 500 bin TL’ye kadar ücretsiz sigortalayıp, kredi kartına 6 taksite varan ödeme kolaylığıyla hem yük verene hem de kamyonculara büyük avantajlar sağlıyor.

En uygun fiyatlar Webnak’ta

Kamyoncuların henüz sevkiyatını teslim etmeden dönüş yükünü bulmasını sağlayan Webnak, bu sayede kullanıcılarına yük başına yüzde 8’e varan tasarruf sunuyor. Sevkiyatı gerçekleşen yüklerin tüm belgelerini titizlikle kontrol eden Webnak, güvenilir araç filosuyla birçok kurumsal firmanın da öncelikli tercihi oluyor. Birçok sektörden firmanın dijital nakliyedeki iş ortağı olmayı sürdüren Webnak; İstanbul, Bursa, İzmir, Adana bölgelerindeki ofisleriyle Türkiye genelinde fiyatlandırma çalışması yaparak sektörün nabzını tutuyor ve işletmeler için de kamyoncular için de en uygun fiyat belirliyor. Lojistik işlemleri dijital ortama sektörde uyarlayan öncü kuruluşlardan olan Webnak, Google Play Store ve App Store'daki uygulaması ve www.webnak.com internet sitesinden ücretsiz hizmet veriyor.

