Fatih Tamay Isuzu'dan emekli oldu

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13 Mart 2017, 11:58

Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Fatih Tamay Anadolu Grubu yaş yönetmeliği gereği görevinden ayrılıyor.

37 senedir Şirketimizin farklı kademelerinde görev alan, son olarak Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Sn. A. Fatih Tamay 10.03.2017 tarihi itibarıyla Anadolu Grubu yaş yönetmeliği gereği görevinden ayrılıyor.





‘Otomotiv sektörünün ülkemizdeki gelişiminde aktif rol almış olmanın gururu ile dopdoluyum.’

‘Her dem yeniden doğmak gerek’

1957 yılında İstanbul’da doğan A.Fatih Tamay, 1974 yılında Haydarpaşa Lisesini, 1980 yılında İTÜ Makina Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 1980 yılında Anadolu Otomotiv Sanayi’nde Satın Alma Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatına 1982 yılında askerlik görevi nedeniyle ara vermiş, askerliğinden sonra Türkiye’deki ilk Türk Japon Joint Venture girişimi olan Anadolu Isuzu’da sırasıyla Satınalma Şefi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü, Satınalma Müdürü olarak görev yapmıştır.Aynı dönemde OSD bünyesindeki Satınalma Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmüş bu dönemde OSD Yan Sanayii Kalite Geliştirme, OSD Yan Sanayii Başarı Ödülü projelerinin hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 2001 yılı başında ekonomik krizin başlamasıyla birlikte firmanın yeni yapılanmasında Satış, Servis ve Yedek Parçadan sorumlu Satış Müdürü olarak atanmış ve Bayi ve Servis Teşkilatının yeniden yapılanması, ihracatın artırılması, yurtiçi ve yurtdışı Servis Teşkilatının kurulması projelerini yürütmüştür. Aynı dönemde OSD bünyesindeki Pazarlama Komitesi Başkanlığı’nı da yürütmüştür. Son olarak 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmış olup Satış, Pazarlama, Servis ve Yedek Parça Operasyonlarından sorumlu olarak görevine devam etmiştir.Koçluk ve mentorluk eğitimleri almış olup Anadolu Grubu bünyesindeki orta kademe yönetici gelişiminde mentor olarak görev yapmıştır. Yer aldığı görev ve projeler nedeniyle başta Japonya olmak üzere çeşitli ülkelerde fuar, konferans, eğitim vb çalışmalara katılmış olup bu katılımlara devam etmektedir.2013 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclisi’ne seçilmiş olup İSO Meclis Üyeliği ve İSO Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Meclisi Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.Eylül 2015 tarihinden itibaren Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olan İlk Uluslararası Kuruluş olan IPRU (International Passanger Road Transportation Union) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği’ne seçilmiş olup bu görevlerine halen devam etmektedir.A.Fatih Tamay evli ve bir çocuk babasıdır.Konuyla ilgili açıklama yapan Sn. Tamay ‘Görev aldığım ilk günden bu yana gerek firmamızda gerek muhtelif sektörel ve sivil toplum örgütlerinde aldığım görevlerle otomotiv sektörünün ülkemizdeki gelişiminde aktif rol almış olmanın gururu ile dopdoluyum. Eğer başarılı olabildiysem ne mutlu!Umuyorum ki, aldığım görevler ve yer aldığım tüm projelerde ülkemiz ekonomisinin, sektörümüzün ve markamızın geleceğinde rol alacak gençlere gücüm yettiğince destek olabilmişimdir. ’dedi.Sözlerine; ‘‘Biz plan yaparken talih bizi gülümseyerek izlermiş. Bu yüzden bundan sonra yapacaklarım ile ilgili sorulara, planım yok diyorum. Daha çok niyetlerim ve isteklerim var.‘Her dem yeniden doğmak gerek’ demiş Yunus Emre. Ben de bu yeni dönemimde, yoğun tempo ile geçirdiğim çalışma hayatımın birikimlerini paylaşmaya devam edeceğim. Uzun yıllardır biriktirdiğim yetkinlik ve tecrübelerimi kullanıp geliştireceğim. Rilke'nin deyimiyle ‘insana büyük sözleşmeler yüklemeyen’ ama ‘iddialı’ işler yapabilirim diye düşünüyorum. Sağlığım elverdiği sürece daha esnek ama yine aktif bir yaşam içinde olmayı sürdüreceğim. En önemlisi; sevdiklerimle, siz dostlarımla ve ailemle daha çok birlikte olabileceğim.’’ diye devam etti.Dün dünle birlikte yaşandı gitti cancağızım. Artık yeni birşeyler söylemek lazım"Dün dünle birlikte yaşandı gitti cancağızım. Artık yeni bir şeyler söylemek lazım." demiş Mevlana. Kısacası, daha özgür bir insan olabileceğim; aileme, ülkeme ve özellikle de ülkemizin ihtiyacı olan Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim ve İş Etiğinin gelişimine daha fazla katkıda bulunabileceğim bir hayat yaşamak isteğindeyim.’’ diye sözlerini tamamladı.