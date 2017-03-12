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Pirelli, Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vurdu
12 Mart 2017, 18:42
Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıtan Pirelli, sergilenen otomobillerde üreticilerin en çok tercih ettiği marka oldu.
Bu yıl 87’incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen üst sınıf otomobillerin çoğunda Pirelli lastikleri yer aldı.
İsviçre’de gerçekleşen fuarda sergilenen, aralarında McLaren, Pagani ve Porsche’nin de bulunduğu prestij otomobillerden yüzde 63’ü Pirelli lastikleriyle görücüye çıkarken, otomobillerin pek çoğunda, Pirelli’nin lansmanını Cenevre’de yaptığı renkli versiyonlar kullanıldı.
Geçen yıl gerçekleşen Cenevre Fuarı’na göre fuardaki payını yüzde 28 artıran Pirelli, prestij segmentteki liderliğini pekiştirdi. Pirelli premium segmentte de fuardaki tüm otomobillerin yüzde 35’inde boy gösterdi.
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