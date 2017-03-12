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Pirelli, Cenevre Otomobil Fuarı'na damga vurdu

12 Mart 2017, 18:42

Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni teknolojilerini tanıtan Pirelli, sergilenen otomobillerde üreticilerin en çok tercih ettiği marka oldu.