TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Hyundai'den yepyeni Bir Fuel Cell: FE Concept

Hyundai'den yepyeni Bir Fuel Cell: FE Concept

Tarih 12 Mart 2017, 18:24

Hyundai'nin 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı FE Concept, sıfır emisyon mobilitesi için marka adına yeni bir dönemi başlatıyor.

Hyundai, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni teknoloji ürünü FE Concept modeliyle eko-modeller programında yeni bir dönemi başlattığını ilan etti. FE Fuel Cell Concept, markanın gelecekte üreteceği yeni nesil hidrojen yakıt hücreli otomobiller hakkında ipucu verirken aynı zamanda bu tip otomobillerin performanslı kullanım özelliklerine de vurgu yapmış oluyor. 

Hyundai tasarım mühendisleri, FE Concept’i hazırlarken akıcı bir form için diğer modellerde olduğu gibi doğadan esinlendi. Sade tasarımıyla doğadan ve özellikle aracın ana teması olan sudan esinlenirken ayrıca minimalist çizgileriyle de abartıdan uzak modern bir ambiyans elde edildi.

Konseptin adı olan 'FE' ise aracın benzersiz yakıt tipini vurgularken aynı zamanda otomobilin ekolojik özelliklerini ve yenilikçi teknolojileri yansıtan Future Eco'yu temsil ediyor. Yeni konseptin en dikkat çekici özelliklerinden biri, daha konforlu bir kabin ortamı yaratmak için egzozundan çıkan suyu tekrar temizleyerek iç mekanda havayı nemlendirici olarak kullanması.

Hyundai FE Concept, markanın bugüne kadar ürettiği dördüncü jenerasyon hidrojen yakıt hücreli otomobil. Hyundai ix35 Fuel Cell ile kıyaslandığında, daha yeni bir teknoloji ve şık tasarım anlayışı ortaya çıkarken aynı zamanda önceki seriye göre yüzde 20 daha hafif yapısıyla da dikkat çekiyor.
FE Concept, hafif olmasının getirdiği avantajla, yüzde 10 daha az yakıt tüketimi sergiliyor. Ayrıca geliştirilmiş yakıt hücreleri sayesinde de yüzde 30 daha fazla menzile sahip. FE Concept, tek dolumla 800 km’den fazla yol gidebiliyor.

Kendine kendine sarj edilebilen pillerin yanı sıra aracın bagaj kısmındaki güç çıkışıyla da elektrikli scooter’ın şarj edilmesine de olanak sağlanıyor. Bu yepyeni özellikle Hyundai, geleceğin çevre dostu otomobil çözümlerine şimdiden ağırlık vermiş olduğunu kanıtlamış oluyor.

Hyundai, bu yılın başında Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda fosil yakıtlı araçlara alternatif olarak yeni nesil yakıt hücreli araçların geliştirilmesi ve satışının yaygınlaştırılmasına yönelik global bir girişim olan Hidrojen Konseyi'ne katılmış ve 20 yıldan bu yana hidrojen yakıtlı araçların geliştirilmesinde rol oynayan bir marka olarak ön plana çıkmıştı. Hyundai ayrıca en son olarak 2013'te dünyanın ilk seri üretim hidrojenle çalışan otomobili ix35 Fuel Cell’i tanıtmış ve akabinde satışına başlamıştı. Hyundai ix35 Fuel Cell hala aktif olarak 17 ülkede satılmaya devam ediyor.

Hyundai, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ayrıca IONIQ Plug-in’i de görücüye çıkardı. Otomobil, 63 km'ye kadar elektrikli menzile, 26g/km emisyona ve 100 km’de sadece 1.1 lt yakıt tüketen bir motora sahip.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Yeni Audi A5 Sportback 1.4 litre motor seçeneğiyle Türkiye'de

 Yeni Audi A5 Sportback 1.4 litre motor seçeneğiyle Türkiye'de Audi'nin Coupe dinamizmi ile Avant'ın işlevselliğini birleştiren sportmen modeli Yeni A5 Sportback, benzinl...

Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur

 Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur Renault, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ZOE e-Sport konsept modelini ve Yeni Captur'un dünya prömiyerini g...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
2017 ve yeni dönem

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x