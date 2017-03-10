Continental 'Yılın Lastik Üreticisi' seçildi

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10 Mart 2017, 17:21

Continental, Tire Technology International tarafından yılın lastik üreticisi ilan edildi.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, “Tire Technology International” (Uluslararası Lastik Teknolojisi) dergisi tarafından verilen “Yılın Lastik Üreticisi” ödülünün sahibi oldu. 2008 yılından beri takdim edilen ödülün bu seneki töreni, Hannover’daki Lastik Teknolojisi Expo 2017 Fuarı’nda gerçekleştirildi.

ABD, Avrupa, Hindistan ve Japonya’daki uzmanlardan oluşan 27 kişilik jüri, firmaların son 1 yılda yaptığı yatırımları inceleyerek karar verdi. Adaylar ise Tire Technology International okuyucuları ve editör kadrosu tarafından belirleniyor.

Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Bölümü Başkanı Nikolai Setzer konu ile ilgili, "Bu ödül bizi çok heyecanlandırdı. Uzun dönem büyüme stratejimiz, ‘Vizyon 2025’ kapsamında durmadan çalışarak gerçekleştirdiğimiz çok sayıda teknoloji projesi ve yeniliğin takdir edildiğinin göstergesi niteliğini taşıyor ve aynı zamanda, en yenilikçi lastik üreticisi olarak ödül almak, küresel çapta sayıları 50.000'i aşan çalışanımızı bu yolda adım adım ilerlemeye devam etmeleri için motive ediyor.” açıklamasını yaptı.

Continental'in jüriyi etkileyen yenilikleri arasında, Haziran 2016'da Almanya'nın Korbach kentinde açılan Yüksek Performans Teknoloji Merkezi; karahindiba köklerinden elde edilen doğal kauçuğun sanayileştirilmesi için Almanya Anklam'da bir araştırma merkezi kurulmasını da içeren Taraxagum projesi ve sırtı karahindiba kauçuğundan yapılan ilk kamyon lastiğinin üretimi bulunuyor. Jüri üyeleri ayrıca, Portekiz Lousado'daki zirai lastik araştırma ve geliştirme merkezinden ve Continental'in Çek Cumhuriyeti Otrokovice'de kamyon lastiği üretim operasyonlarının genişlemesinden söz etti.

Tire Technology International editörü ve Jüri Başkanı Graham Heeps, "Avrupa'dan Çin pazarına, ultra yüksek performans lastiklerinden zirai lastik segmentine kadar tüm tüketiciler, Continental'in geçtiğimiz on iki ay boyunca olağanüstü bir kararlılıkla araştırma ve geliştirme, test ve üretim süreçlerine yaptığı yatırımların faydasını görecek. Yılın Lastik Üreticimizi tebrik ediyoruz." açıklamasını yaparken, her yıl verilen bu yenilikçilik ve mükemmeliyetçilik ödülünün, özellikle lastik tasarım ve üretim endüstrisinin en parlak fikirlerini ve titiz çalışmalarını onurlandırdığının altını çizdi.

Continental, 2011 yılından bu yana, “Continental 2025 Vizyonu” kapsamında Hefei (Çin), Kaluga (Rusya) ve Sumter'de (Güney Carolina / ABD) kurulacak yeni üretim tesislerinin inşasına 3 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptı. Bu rakamdan her yıl 350 milyon Euro, Grubun dünya genelindeki tesislerinin büyütülmesi için harcanıyor. Continental'in, Contidrom Test Pistleri’nde benzersiz Automated Indoor Braking Analyzer (AIBA) sistemini kullanmaya başlamasının yanı sıra, Korbach, Almanya'da Yüksek Performanslı Teknoloji Merkezi’nin (HPTC) açılışını yaptı. HPTC, tüm üretim makinelerinin bağlı olduğu akıllı ağ sayesinde gerçek zamanlı yeni bulgular elde ediyor. Daha sonra bunlar, Continental'in dünyanın dört bir yanındaki lastik üretim tesislerine bildirilerek verimlilik ve etkinliğin artması sağlanıyor. Continental, 2016 yılında ilk olarak dünya genelinde 150 milyondan fazla binek ve hafif ticari lastiği üretirken aynı zamanda EMEA, Kuzey ve Güney Amerika ve APAC bölgeleri arasında üretim ve satış dengesini iyileştirmeyi başardı. Bu sayede Continental, Vizyon 2025 yolunda sağlam adımlarla ilerleyişini sürdürüyor.

Uzmanlardan oluşan Tire Technology International jürisi, Continental'i 2014 yılında da Yılın Lastik Üreticisi unvanına layık görmüştü. Aynı yıl Continental, entegre bir yaklaşımla sıcak ve soğuk sırt kaplamasını bir araya getiren ve bugün hala kategorisinde tek olan, Hannover-Stoecken'daki kauçuk geri dönüşüm tesisi olan ContiLifeCycle'da yaptığı üretim sayesinde uzmanları ikna ederek yenilikçilik ödülünü de almıştı.