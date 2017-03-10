Iveco Astra şantiyelerde fark yaratıyor

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10 Mart 2017, 17:10

Iveco yetkili satıcısı Özgözde Bursa tarafından, Agrega SA firmasına 4 adet 50 ton teknik taşıma kapasitesine sahip HD 9 Serisi 84.50 8 X 4, 500 HP kamyon teslim edildi.

2016 yılından itibaren Iveco Arac Sanayi Tic A.Ş tarafından satıs ve satıs sonrası hizmetleri sunulan Astra, portföyüne referans firmalardan bir tanesini daha ekledi. 2017 Ocak ayında Sabancı Grubu Şirketler içinde yer alan Agrega SA firmasına, Iveco yetkili satıcısı Özgözde Bursa tarafından 4 adet 50 ton teknik taşıma kapasitesine sahip HD 9 Serisi 84.50 8 X 4, 500 HP kamyon teslim edildi.

Agrega Sa yetkilileri şu açıklamayı yaptı: ''Böyle bir karar almamızdaki en büyük faktörlerin başında, Astra test kamyonunun şantiyedeki test sonuclarına göre, ton başına yakıt verimliliğinindeki artışın çok büyük bir etkisi olmustur. Bunun yanında, Astra Euro 6 Emisyonuna sahip Cursor 13 Litre Iveco motorlarının EGR‘siz, sadece SCR Sistemi ile çalısması ve DPF Filtresinin temizliği için gereken aktif rejenerasyon prosesinin olmaması, şantiye şartları açısından çok büyük bir avantaj sunup, iş kayıplarını ortadan kaldırmaktadır.''

Iveco'nun kardeş markası ASTRA ürünleri, maden ve taş ocakları, zorlu inşaat işleri, petrol & doğal gaz ve ağır nakliye sektörlerinde hizmet vermek için geliştirildi.