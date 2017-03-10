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Yaşarlar Lojistik'in tercihi TruckMarket
10 Mart 2017, 16:38
Ford TruckMarket, Kızılay'ın 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' projesi kapsamında Yaşarlar Lojistik'e 16 adet Ford Trucks 2.el aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Lojistik, inşaat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Yaşarlar Lojistik, Kızılay’ın ‘’Kan Bağışı Hayat Kurtarır’’ projesi kapsamında kullanılmak üzere 16 adet ikinci el Ford Trucks aracı ile filosunu güçlendirdi. Araçlar, Yaşarlar Lojistik’e törenle teslim edildi.
Ankara Keresteciler Sanayi Sitesinde düzenlenen törene Yaşarlar Lojistik Yetkilileri Yaşar Kaküllü ve Metin Doğan ve diğer firma çalışanları, Tan Oto Satış Müdürü Gökhan Güler, TruckMarket Danışmanı İbrahim Bozdağcı, Ford Trucks TruckMarket Bölge Müdürü Özgür Dağgeçen ve diğer bayi çalışanları katıldı.
Satışa sunulduğu pazarların standartlarına uygun olarak Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen Ford Trucks modelleri, yurtiçi ve uluslararası taşımacılık ve inşaat alanında faaliyet gösteren müşterilerin beklentilerine uygun olarak; Ford Trucks’ın DNA’sında yer alan güç, konfor, verimlilik ve dayanıklılık gibi özelliklere sahip olarak üretiliyor. Ford Trucks modelleri, kullanıcısına yüksek performans ve düşük yakıt tüketiminin konforunu güncel teknolojilerle bir arada yaşatıyor.
Ford Trucks modelleri 1,1 milyon m2’lik alana sahip olan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretiliyor. Yurtiçinde 30 yetkili satıcı, yurtdışında 20 distribütör ile müşterilere ulaşırken; Rusya, Türki Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’da 50’ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. 1.500 kişiye istihdam sağlayan Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda aynı zamanda Euro 6 normlarına uygun, çevre dostu Ecotorq motorun üretimi yapılıyor. Türkiye’nin kendi markasıyla kendi motorunu üreten tek ağır ticari markası olan Ford Trucks, yüzde 70 yerlilik oranı ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.
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