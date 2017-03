Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi ZF Türk 2017 de etki (kapsama) alanını genişletecek 13 Mart 2017, 15:12 Kara, deniz, demiryolu, hava taşıtları, tarım araçları ve endüstriel ve enerji sistemler için hareket ve yönlendirme sistemleri üreticisi ZF dünyada ve türkiyede gelişmesini sürdürüyor.





Türkiye'de ZF Türk ile temsil edilen şirket, özellikle ticari taşıt sistem tedarikçisi olarak taşıt üreticileri, filo yöneticileri ve işletmeciler tarafından tanınıyor. Bununla birlikte son 10 yılda bilişim, otonom sürüş, bağlantılık alanlarına yönelik ürünler, yazılımlar ve sistemler geliştiren ZF, 2015 sonunda bazı ürünlerde rekabet ettiği TRW'yi bünyesine kattığını duyurdu. 2016 iki şirketin birleşmesinin tamamlanmasına yönelik çalışma ve duyurularla geçti. Amerika kökenli TRW, ZF'nin ürün yelpazesini özellikle otomobillere yönelik olarak tamamlıyor. Mekanik ve elektronik sistemlerin birleştirilmesinde iki şirketin teknolojisi yeni imkanlar ortaya çıkarıyor.

ZF bünyesine katılan şirketlerden biri de ağır araçlar için fren ve süspansiyon sistemleri üreten Haldex oldu.



ZF Türk, 30 yılına yaklaşırken Türkiye'de başta deniz taşıtlarına yönelik olmak üzere, ilgi ve üretim alanına giren tüm alanlarda etkinliğini, sunduğu ürün ve hizmetleri artıracak.







ZF Türk bu programın bir parçası olarak 2017 yılının ilk etkinliğini, Boat Show Fuarı'na katılarak gerçekleştirdi. Fuar sırasında yapılan basın sohbet toplantısına otomotiv, endüstri, iş makinaları, zirai araçlar, lojistik, raylı sistemler ve deniz sevk sistemleri alanlarında sektörel yayıncılık yapan basın mensupları davet edildi.

Toplantda ZF Türk Genel Müdürü olarak geçen yıl göreve başlayan Selim Aydınlıoğlu;dünyada ve Türkiye'de ZF'nin konumu, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi verdi, 2017 hedefleri anlatıldı. Toplantıda OE Satış ve Pazarlama Müdürü Atilla Hassas, Yedek Parça Müdürü Metin Ünlü, Servis Müdürü Alper Zoroğlu ve Deniz Sevk Sistemleri Bölge Müdürü Çağlar Çolak da hazır bulundular. Konuları ile ilgili çalışmaları, önceki dönem ve 2017 hedefleri hakkında bilgi verdiler, soruları yanıtladılar.



Dünden bu güne ZF ve ZF Türk



Zeppelin Vakfı’na ait bir şirket olan ZF Friedrichshafen AG; 1915 yılında hava taşıtı olarak hizmet veren, transatlantik yolculuk gerçekleştiren, havada sabit kalbilme özelliğine sahip Zeplin balonlarının güç aktarım ve yönlendirme sistemlerini üretmek üzere, Zeplin balonlarının yaratıcısı Ferdinand Graf von Zeppelin tarafından kurulan, 2.Dünya Savaşı'ndan sonra küllerinden yeniden doğan ve otomotiv endüstrisinde sistem tedarikçisi olarak ve de Avrupa'nın en büyüklerinden biri olarak yoluna devam eden bir şirket.

Direksiyon sistemleri ve şanzımanları ile ünlenen ZF, 1990'lı yıllardan sonra motor güçlerinde ortaya çıkan gelişmelere uygun giriş ve çıkış torklarında, hızlı ve kolay vites değiştirme sistemlerine sahip şanzımanları, otomatikleştirilmiş manuel şanzımanları (Astronic) ve kent içi alçak tabanlı otobüs şanzımanları (Ecomat ve Ecolife) ile yeni standartlar oluşturarak büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkış eletronik kumanda üniteleri ve hava, deniz, demiryolu taşıtlarında, ziraat, iş makinaları, depo ve limanlarda kullanılan elleçleme makinaları sistemlerinde benzer bir başarı ortaya koydu.



Yıllar içinde pazardaki trendler doğrultusunda geleceğe hazırlanan ZF, ürünleri arasına otomotiv sektörünü ihmal etmeden, hareket ve yönlendirme hareket kontrolü ve sistemlerine sahip üretim robotları, rüzgar gülleri bağlantı elemanları,yazılım, elektronik parça ve sistemlerini kattı.



2015 yılında 29,2 milyar Euro ciro elde ederek, dünyanın ilk üç otomotiv tedarikçisi arasında yera aldı. Toplantıda şu bilgiler de verildi:

“Türkiye’de ZF Services Türk, OE Satış, Servis ve Yedek Parça faaliyetleri yürütmekte ve 30 yıla yakın süredir başarı ile ZF adını temsil etmektedir. ZF ayrıca Gebze’de ZF Sachs, İzmir’de ZF Lemförder fabrikaları ve İstanbul İçerenköy’de faaliyet gösteren TRW Otomotiv şirketi ile birlikte, ülkemizde doğrudan 1.250 kişiye istihdam sağlamaktadır."





ZF, Teknoloji Liderliği yolunda ilerliyor



Toplantıda ZF'nin dünya çapındaki ürün ve hizmetleri, yenilikleri ve gelecek vizyonu ZF Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu tarafından özetlendi. ZF vizyonunun derinliği, önemi ve şirketin otomotiv endüstrisi ile birlikte bir ok sektör için özellikle nesnelerin interneti, bağlantılılık e-mobilite konularındaki konumu vurgulandı.



ZF Türk’ün yeni dönemde aşamalı olarak ZF’nin otomotiv sektörü dışındaki ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de daha etkin bir şekilde tanınmaya ve kullanılmaya başlanmasının ZF Türk’ün yeni vizyonu olduğunu ortaya kondu.

Selim Aydınlıoğlu; ZF’nin Dünya’da ilk 3 otomotiv tedarikçisi arasında buluduğu, ZF'nin 2025 yılı hedeflerini Verimlilik, Güvenlik ve Otonom Sürüş üzerine kurmakta, bu yolda yeni iş yatırımları yaparak, teknoloji alanında lider konuma ulaşmayı hedeflediğini kaydederek şunları söyledi:

"Kamera, radar, Lidar ve Obje Tanıma (X2Safe) gibi sistemler ile ilgili çalışmalar yapan ZF, verimlilik ve güvenlik alanındaki ilerlemelerini TRW’nin sistemleri ile birleştirerek, özellikle otonom sürüş çalışmalarında büyük aşamalar kaydetmektedir.



ZF, Ocak 2017’de Detroit’te gerçekleştirilen Kuzey Amerika Uluslararası Otomotiv Fuarında “Gör, Düşün, Uygula” mottosu doğrultusunda Elektrikli ve Otonom sürüş çalışmalarına ilişkin ürünlerini sergiledi. Ön plana geleceğin otonom şehir içi araç kullanımı için ideal çözümü sunan Akıllı Yürür Şasi (IRC) platformu çıktı. Platform, bir aksa entegre elektrikli tahrik sistemini; yenilikçi, çevik yapıdaki bir şasiyi, gelişmiş bir direksiyon sistemi ve bütün şasi işlevlerini koordine eden, elektronik bir kontrol birimi ile birleştiriyor. Ön ve arka aks arasındaki tamamen düz zemin, hemen hemen her araç gövde tasarımına uymaktadır. Bu şekilde IRC, ister şehir içi yolcu ister yük taşımacılığına yönelik yenilikçi elektrikli araçlar geliştirmek için ideal ve oldukça esnek bir platformdur.



ZF Services Türk olarak, çok zorlu bir yılı geride bıraktık. Özellikle kurlardaki artışlardan çok olumsuz etkilendik, büyük müşterilerimizin olduğu kamyon pazarı bir önceki yıla göre ciddi oranda daraldı ve bizim de komponent şatışlarımız aynı ölçüde azaldı. Önemli belediye alımları iptal edildi veya ertelendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen özellikle iş makinası ve zirai araçlarda yaşanan hareketliliğin de etkisi ile 2016 yılını bir önceki yıla göre Türk Lirası bazında %20 civarında bir büyüme ile kapattık. 2016 yılında satışı gerçekleşen 12 metre ve üzeri şehir içi otobüslerde %94’ün üzerinde bir oranda ZF şanzımanı kullanıldı. Ağır Kamyon pazarında ise bu rakamı %35’ten %39’a yükselttik. 2016 yılının önemli başarılardan birisi de ZF elektrikli portal aksları ile üretilmiş olan elektrikli şehiriçi otobüslerin Avrupadan sonra ilk kez Türkiye yollarında da kullanılmaya başlanması oldu. 2016 yılında ZF Services Türk’ün tüm birimlerinde büyüme elde ettik. 2017 yılı için de umutluyuz. Yeni projelerimiz ve pazarın da bir miktar toparlanması ile benzer bir büyüme rakamını hedef olarak belirledik. Bunu gerçekleştirecek ürün, tecrübe ve ekibe sahibiz.”



Selim Aydınlıoğlu, 2017 yılında Özel Araç Güç Aktarma Organları, Beton Mikser Redüktörü, Zirai Araçlar, İş Makinaları, Telematik Ürünlerimiz (Openmatics) ve Deniz Sevk Sisteleri çözümlerine daha fazla odaklanacaklarını, bununla birlikte servis aktivitelerindeki yetkinliklerini, özellikle otomobil ve raylı sistemlerde genişletmeyi planladıklarını, ancak bunların meyvelerini 2018 yılında toplayabileceklerini kaydetti.



OE Satış ve Pazarlama

Müdürü Atilla Hassas,

2017 yılında otomotiv sektörünün

tedarikçisi olmayı sürdürürken,

ZF'nin özel araç, beton mikser

redüktörü, forklift traktör ve vinç

ve benzeri özel amaçlı araçlar başta

olmak üzere sistem tedariği

çalışmalarını arttıracaklarını açıkladı.







Deniz ve ZF

ZF farklı büyüklüklerde yatlar, romorkör, yolcu ve yük taşıma amaçlı tekne ve botlar için şanzımanlar, dümen ve pervane sistemleri üretiyor. ZF Marin organizasyonu yapılan değişiklikle ZF Türk bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. ZF Türk’te Deniz Sevk Sistemleri Bölge Müdürlüğü görevini Çağlar Çolak gerçekleştiriyor.







Çağlar Çolak toplantıda ZF tarafından geliştirilen dümen ve şanzıman sistemleri ile ilgili bilgi verdi. 2016 yılı içinde yer aldıkları önemli projeleri anlattı ve şöyle konuştu:



"İtalya, Hollanda ve Almanya'da üretim merkezlerine sahibiz. ZF Marin, grup içinde küçük bir ciroya sahip buna rağmen deniz sevk sistemleri konusunda Dünya'da lider bir konumdayız. Biz ZF Türk olarak Türkmenistan, Azerbeycan ve Türkiye'de deniz sevk sistemlerinin satış ve servisinden sorumluyuz. ZF Marin ürünleri arasında gemiler, yatlar, gezinti tekneleri veya romörkörler için güç aktarma kumanda sistemleri var.

ZF’nin deniz ürünlerinin en önemli özelliği; düşük ağırlık, küçük boyut ve hacimleri ile büyük gücü aktaran sistemler olmaları. Yatlarda en önemli konu alan, bu nedenle makinaların ve şanzımanın olabildiğince küçük ve hafif olması gerekiyor, bu daha fazla yük veya yolcu demek. ZF ürünleri ile bunu sağlıyor. ZF Marin sektöründe çok şanslı bir firma. Çünkü ZF'nin grup olarak çok büyük bir arge harcaması var. ZF Marin bu arge harcamalarının sonuçlarından doğrudan yararlanabiliyor. Hiç bir denizcilik firmasının böyle büyük bir bütçe ile arge harcaması yapması mümkün değil. Dişli dizaynı, teknolojisi, elektronik kumanda ve sistemler konusunda harcanan parayı ve ortaya çıkan arge sonuçlarını bizde kullanıyoruz

Biz müşterilerimizle bir tekne yapılacaksa ilk andan itibaren birlikte hareket ediyoruz. Tasarım aşamasında işe dahil olup onlara en uygun olacak çözümü sunuyoruz, makina dairesinin tasarımı bile birlikte yapılıyor. ZF 'yi rakiplerden ayıran bir başka özelliğimiz Türk Loydu klası ile 180 Bg'den 800 Bg'ye kadar Türk Loydu sertifikası ile ürün verebiliyoruz.

Şanzıman dışında azimut transter dediğimiz şanzıman ve pervaneyi birlikte barındıran ve Z tipi çalışan şanzımanla pervaneyi birlikte barındıran bir sistem var. Yatlara yönelik pervane 2 -2.5 m müretimimiz var. Motor ve şanzımanı kumanda eden elektronik kumanda ünitelerimiz var. Joy stick, GPS gibi sistemlerle birleşince çok etkili sistemler ortaya çıkıyor. Bunlar sayesinde Körfez Köprüsü inşaatı sırasında dubaların sabit kalmasını büyük bir başarıyla sağladık. Taşımasında ve pozisyon korumasında, blakların taşınmasında ZF sistemleri kullanıldı. Çok memnun edici sonuçlar elde ettik.



Denizde Servis



Denizde destek almanız çok önemli, biz en kısa zamanda tüm kıyılarımızda servis hizmeti sunabiliyoruz. 7 noktada servis destek merkezi oluşturduk. Bunların 2 tanesi İstabul'da, biri mekanik biri elektronik hizmeti veriyor. Göcek, İzmir, Marmaris ve Antalya'da servis noktalarımız var. 2017'de daha efektif hale getireceğiz. Karadeniz'de ASP yapılanması yapacağız. Ana üreticiler bunu memnuniyetle karşılıyorlar. Hızlı hizmet, çabuk hizmet önemli... Yat üreticilerini ve alıcıları servis ağımızın gelişmesi ve etkinleşmesi memnun edecektir.





Binek otomobillere Otomatik Servis Hizmeti



Yedek Parça Müdürü Metin Ünlü;

yedek parçadaki mevcut iş modelinde binek

araçlarada yedek parça satıyoruz. Bayilerimiz

içinde de sadece bineklere bakan bayilerimiz var.

2017'de bu sayıyı artıracağız. 2017 ikinci

yarısından itibaren daha verimli

daha aktif olacağız, dedi.











Servis Müdürü Alper Zoroğlu; binek şanzımanlara yönelik servis hizmetine sene sonuna doğru başlayacağız. Serviste pazar payı ve rekabet için yol çıkmadık. Garantiden sonra araç sahibine verilen bakım onarım hizmeti yeterli değil. Servis hizmetini üreticiden almak isteyen lüks sınıf araç sahipleri için üretici markaların servislerine gerekirse ve istenirse eğitim desteği veriyoruz. ZF garantisi ve hizmetleriyle hem ithalatçıyı hem araç sahibini memnun etmek durumundayız. Binek otomatik şanzımanları zor ve dertli bir konu olarak düşünülüyor. Biz bu konuda çözüm oluşturacağız. Otomobil ithalatçısı, sanayide Osman'a git diyor! Biz şanzıman üreticisi olarak, bize gelin diyeceğiz...





Demiryolu

ZF ürünleri arasında raylı ulaşım sistemlerine yönelik ürünler de bulunuyor. Bu ürünler arasında hızlı trenler ve metrolara yönelik şanzımanlar, transmisyon sistemleri, raylı ulaşım sistemleri, sürüş kontrol üniteleri yer alıyor. ZF Ecolife şanzımanların raylı sistemlere adapte edilmiş modelleri ve darbe sönümleyiciler ve denge parçaları mevcut.

ZF mart ayında raylı sistemler fuarında bu ürünleri sergiledi. ZF ürünleri bu alanda da varlığını ve gücünü daha fazla gösterecek.









