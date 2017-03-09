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Olev'in Anadolu Yakası'ndaki araç filosu büyüyor

Olev'in Anadolu Yakası'ndaki araç filosu büyüyor

Tarih 09 Mart 2017, 14:20

Bugüne dek yaklaşık 16 bin kişinin indirdiği adresten adrese ulaşım uygulaması Olev, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki VIP araç filosunu genişleterek, şehrin iki yakasında da dakikalar içinde hizmet sunmaya başladı.

Adresten adrese ulaşım sağlayan ilk yerli uygulama Olev, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Avrupa Yakası’nda Etiler, Bebek, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi semtlerde dakikalar içinde kullanıcılarına araç temin eden Olev, başta Kadıköy olmak üzere, artık Anadolu Yakası’nın birçok semtinde çok kısa sürede kullanıcılara ulaşıyor.

Kullanıma sunulduğu 2016 Kasım ayından bugüne dek yaklaşık 16 bin kişi tarafından indirilen Olev’le İstanbul içinde VIP araçlarla konforlu ve keyifli yolculukların tadını çıkarmak isteyenler, ilk kullanıma özel yüzde 15 indirimden de yararlanıyor.

 


 

 

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