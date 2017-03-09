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Allison donanımlı Mercedes-Benz Antos'lar Nisan'da teslim

Allison donanımlı Mercedes-Benz Antos'lar Nisan'da teslim

Tarih 09 Mart 2017, 14:13

Jakob Becker Grup, yaklaşık 20 yıldır Allison tam otomatik şanzıman donanımlı atık kamyonlarını kullanıyor.

Allison tam otomatik şanzıman donanımlı ilk Mercedes-Benz Antos arkadan yüklemeli atık kamyonları, Jakob Becker Grup’a teslim edilecek. Nisan’da teslim edilmesi planlanan kamyonlar, Kaiserslautern bölgesindeki atık kağıt toplama faaliyetlerinde kullanılacak. 

Mercedes Benz Antos’un Allison 3200 tam otomatik şanzıman ile sunulmasıyla birlikte Daimler AG, atık filolarının üstün araç performansı, güvenilirlik ve zorlu sürüş şartlarında kolay kullanım gibi ihtiyaçlarına cevap veriyor. İlk üç araçta, Mercedes Benz Antos 2535L 6x2 üç akslı düz yataklı şasi, yönlendirilebilir arka aks ve Faun Powerpress üstyapısı bulunuyor. 26 ton ağırlığındaki araçlar, 7.7 litrelik, 260 kW OM 936 motor ve Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzıman ile donatıldı.   

Jakob Becker, 1990 yılının sonundan bu yana Allison tam otomatik şanzımanlı atık toplama araçlarını kullanıyor. Üstün araç kullanımı, azalan bakım ihtiyacı ve sürüş rahatlığı bu tercihlerinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Jakob Becker Genel Müdürü Thomas Becker, “Hangi uygulama olursa olsun uzun yıllardır Allison tam otomatik şanzımanlarla olumlu deneyimler yaşıyoruz. Yeni Mercedes-Benz Antos arkadan yüklemeli atık kamyonları ile de yüksek performans sağlayabilmeyi bekliyoruz” dedi.

Allison tam otomatik şanzımanlar, aktarma organlarındaki aşınmanın azalmasına, bakım maliyetlerinin düşürülmesine ve aracın en iyi şekilde ivmelenmesine yardımcı olan patentli tork konvertörüne sahip. Bu özellik, dar alanlarda ve oldukça düşük hızlardaki sürüş sırasında atık konteynerlerinin en doğru şekilde hizalandırılması için hassas araç kontrolü de sağlıyor.

Bunun dışında Allison tam otomatik şanzımanlar, artan ortalama hız, verimlilik ve sürücü konforu için kesintisiz güç geçişleri sağlıyor. Mercedes Benz Antos kamyonlarında görev döngüsü ve yol şartlarına bağlı olarak vitesi otomatik olarak seçen Allison’un en son yakıt tasarrufu teknolojisi FuelSense® paketi de bulunuyor. Becker açıklamasında, “Kentsel atık yönetimi şirketi olarak aracın görev döngüsüne göre ayarlanan özel vites planlaması, günlük iş yükünü azaltarak gerçek bir avantaj sağlıyor” dedi.      

Jakob Becker’in şu anda atık ve geri dönüşüm faaliyetlerinde kullandığı 20 adet Allison tam otomatik şanzımanla donanımlı kamyonu bulunuyor.

 

 

 

 

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