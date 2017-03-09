GÜR-SEL Turizm'in tercihi yine Mercedes-Benz

Anasayfa » Piyasa

09 Mart 2017, 13:56

Yeni araç alımında tercihini yine Mercedes-Benz Sprinter'dan yana kullanan GÜR-SEL Turizm, araç parkındaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 200 adede yükseltti.



Samsun, Ankara, Kocaeli, Mersin, İzmir, Antalya ve Eskişehir bölgelerinde turizm, öğrenci ve personel taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren İstanbul merkezli GÜR-SEL Turizm tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. Mercedes-Benz Türk yetkili bayi Gülsoy Anadolu aracılığı ile GÜR-SEL Turizm filosuna 50 adet Sprinter ekledi.

GÜR-SEL Turizm, satın aldığı 50 adet Sprinter aracını Gülsoy Andolu’da gerçekleşen törende teslim aldı. Şirketin, gerçekleştirilen teslimatla birlikte filosundaki araç sayısı 600 adede yükseldi.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Kamu ve Filo Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, Mercedes-Benz Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Anadolu Genel Müdürü Serkan Açar, Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Kocagil, Gülsoy Anadolu Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Sercan Bal, GÜR-SEL Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, GÜR-SEL Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ve GÜR-SEL Turizm Şirket Araçları Müdürü Umut Demircan katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan Akdeniz, “Mercedes-Benz Türk olarak 50.yılımızı kutladığımız bu özel ve bizler için çok önemli yılda teslimatlarımızın bu hızla devam etmesinden ve GÜR-SEL Turizm’e 50 adetlik büyük filo teslimatı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. GÜR-SEL Turizm’in araç parkında yer alan Mercedes-Benz marka araç sayısının artması bizleri çok mutlu ediyor. İşbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

GÜR-SEL Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, törende vermiş oldukları kaliteli hizmetten dolayı Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Anadolu’ya ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerini iletti. Levent Birant, GÜR-SEL Turizm’in filosundaki araç sayısını Mercedes-Benz marka araçlarla çoğaltmaktan gurur duyduklarını ve işbirliklerinin 2017 yılında artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.