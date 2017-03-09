Mercedes-Benz Türk 50. yıl dönümünü bayileriyle birlikte kutladı

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09 Mart 2017, 13:50

1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul'da kurulan Mercedes-Benz Türk 50. kuruluş yıl dönümünü, bayileriyle birlikte kutladı.

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan, Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden Mercedes-Benz Türk, kuruluş yıldönümünü başarılarına ortak olan Türkiye’nin dört bir yanındaki bayileri ile kutladı.

Mercedes–Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel kutlamaya, Mercedes-Benz Türk yetkili bayi sahipleri ve genel müdürlerinden oluşan 80 kişilik bir davetli katılım gösterdi. Kutlama yemeğinde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, şunları söyledi:

“Geçen yarım asırlık süre boyunca Mercedes-Benz Türk ailesi olarak birlikte büyüdük, birlikte ürettik ve hep beraber birçok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak şirketimizi Daimler AG’nin küresel ağı içerisinde çok önemli bir yere getirdik. Aynı zamanda Türkiye’de sektörümüzde öncü ve lider olduk. Şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarında liderliğimizi senelerdir koruyoruz. Türkiye’de üretilen her üç kamyondan biri Aksaray kamyon fabrikamızda; her 2 otobüsten biri ise Hoşdere otobüs fabrikamızda üretiliyor. Hafif ticari araç grubunda ise en yüksek satış rakamına ulaşarak ilk 3 marka arasında yerimizi aldık. Geçen yıl otomotiv pazarında yeni bir satış rekoruna imza atarak yine premium segmentin 1 numaralı markası olduk. Müşteri memnuniyeti araştırmalarında da (NCBS) satış sonrası hizmetler alanının 1 numaralı premium markası olarak yerimizi aldık. Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yetkili bayi ve servisleriyle tüm müşterilerine kaliteli hizmeti güncel teknolojiyle vererek bu alanda da sektörde fark yaratıyor. Bu başarılarımızla gurur duyuyoruz.”

“Başarılara hep birlikte imza attık”

Mercedes-Benz Türk’ün başarılarının arkasında, çalışan sayısı 4.500’i geçen, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yaygın Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerinin de bulunduğunu belirten Sülün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hiçbir başarı tesadüf değildir. Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırlık başarı hikâyesinin arkasında tüm değerli çalışanlarımız, dostlarımız ve bu büyük ailenin bir parçası olan bayilerimizin emeği var. 50 yıllık yolculuğumuzda bize inanan, kusursuz ürün ve hizmet sunma konusundaki çabamıza ortak olan bayilerimize bağlılıkları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Biz Mercedes-Benz Türk ailesi olarak sadece kendi başarılarımızla gururlanmıyoruz, bunun ötesinde ülke ekonomisine ve geleceğine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bundan sonraki nice 50 yıllarda bu büyük ailenin yine aynı şevk ve kararlılıkla yarım asırlık bu değerli mirası gururla ileriye taşıyacağını biliyorum. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu paylaştığım siz değerli dostlarımızı, hep birlikte imza attığımız tüm büyük başarılar için kutluyorum.”