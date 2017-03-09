Krone Türkiye'de servis eğitimlerine devam

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09 Mart 2017, 13:44

Satış sonrası hizmet kalitesini artırmak amacıyla servis eğitim programı oluşturan Krone Türkiye'nin 32 adet servis noktasının teknisyenleri, Tire ve Almanya'dan sonra Gebze'de eğitim gördüler.

Satış sonrası organizasyonunu yapılandırma faaliyetlerine hızla devam eden treyler markası Krone Türkiye, 2016 yılının ilk aylarından itibaren şekillendirdiği servis ağı ile birlikte satış sonrası hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir servis eğitim programı oluşturdu. Birkaç aşamadan oluşan servis eğitimlerinin ilk aşaması 2016 yılı içinde tamamlandı.

Servis eğitimlerinin ilk aşamasında, Krone’nin İzmir/Tire’deki fabrikasında 32 yetkili servis teknisyenlerinin katılımıyla 1 haftalık eğitim düzenlendi. Eğitimin ilk gününde tüm teknisyenlere Krone Tire üretim tesisi gezdirilerek öncelikle treyler üretim süreçleri anlatıldı. Daha sonra treyler üst yapı, kaynak, boya, aks ve fren sistemi eğitimi verildi. Yine 2016 yılında frigorifik araçlara hizmet veren yetkili servis teknisyenlerine, Krone’nin Almanya/Lübtheen’deki frigorifik treyler üretim tesislerinde 2 günlük bir eğitim düzenledi.

Alman uzmanlardan frigo ve aks eğitimi

Geçtiğimiz yıl toplam satışlarını yüzde 60 oranında artıran Krone Türkiye, 2017 yılının başında da eğitimlerinin ikinci aşamasına start verdi. 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında Krone Center çatısı altında ilk 2 eğitimini tamamladı. Ocak ayı içerisinde Almanya’dan gelen Uzman Eğitimci Iulian Gloaba ile 3 hafta boyunca uygulamalı frigorifik treyler tamir eğitimi verildi. Şubat ayı içerisinde ise, yine Uzman Eğitimci Paul Klostermann tarafından Krone Center çatısı altında yetkili servislerin katılımıyla 2 günlük uygulamalı aks eğitimi tamamlandı.

Bundan sonraki tüm uygulamalı eğitimlerin Krone Center çatısı altında verilmesini hedeflediklerini belirten Krone Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer; “Krone Türkiye bünyesinde geçtiğimiz yıl Gebze’de açılan Krone Center, yani Krone Merkez Servis, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Satış Sonrası Hizmetlerimiz Krone Merkez Servisi’nin devreye alınmasıyla birlikte artık çok daha güçlü. Buradan tüm yetkili servislerimize hızlı bir şekilde yedek parça tedariği de sağlamaktayız” dedi.

Krone Akademi

Servis eğitimlerinin 2017 yılı boyunca da aralıksız devam edeceğini vurgulayan Krone Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer, “Her zaman olduğu gibi hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyeti. Bu hedefi gerçekleştirmek için yetkili servis sayımızı ve mevcut yetkili servislerimizin kalitesini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Dinçer, Krone Center’ı bir akademiye dönüştüreceklerini, tüm yetkili servis ve teknisyen eğitimlerini bu akademi çatısı altında uygulamalı olarak gerçekleştireceklerini bildirdi.

2017 yılı içinde tüm yetkili servislerin eğitim programlarını tamamlayacaklarını da ifade eden Dinçer, “Mevcut yetkili servisimizin olmadığı illerde yetkili servis görüşmesi devam eden adaylardan uygun olanları da yetkili servis ağımıza dahil edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Krone Center Gebze

2016 yılında açılışı yapılan Krone Center, Gebze’de satış, satış sonrası hizmetler ve merkez servis hizmetlerini vermektedir. Yedek parça stokunu da bünyesinde bulunduran Krone Center tüm yetkili servislerin merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, müşteri hizmetleri kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Krone Türkiye Bilgi Hattı da devreye alınmış durumda. 0262 777 00 56 numaralı bu bilgi hattı üzerinden Krone müşterileri rahatça iletişim kurabiliyor ve her türlü istek, şikayet ve önerilerini Krone yetkililerine iletebiliyorlar.