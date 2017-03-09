Tatra kamyonun tanıtımı Kastamonu'da yapıldı

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09 Mart 2017, 13:33

Orman ürünleri nakliyesi yapan Yüksel Orman Ürünleri, 8x8 Euro 6 motora sahip Tatra Phoenix'i ilk satın alan firma oldu. Firmaya kamyonu düzenlenen organizasyon ile teslim edildi.

İnternette yaptıkları araştırmalar sırasında Tatra’yı bulduklarını söyleyen Yüksel Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yüksel, Tatra’nın yol dışı alanlarda hakimiyetini araştırmalar sonucu net şekilde anladıklarını ve bunun neticesinde de deneme amaçlı bir kamyon aldıklarını söyledi. Yüksel, “Tatra araçlarının tanıtımını ilimizde gerçekleştirdik. Bu ürünün bölge bayiliğini de firmamıza verdiler. Tatra araçları tanıtıma katılanların da büyük ilgisini ve dikkatini çekti. Bu araçlar ilimizde de çok iyi iş ve çalışmalar yapacak. İlimize gelen Sancaktar Tatra Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıcan ve ekibine, tanıtım günümüze gelen tüm dost ve tanıdıklarımıza da firmamız adına çok teşekkür ediyor, ilimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.Sancaktar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıcan ise, yeni bir markanın pazara dahil olma sürecinde yaşanabilecek olası senaryoları çıkardıklarını ve muadili olmayan Tatra ürünlerini doğru şekilde konumlandırmak istediklerini kaydetti. Çek Cumhuriyeti üretimi olan Tatra’nın Türkiye’de ihtiyacı olan özel saha çalışmaları için uygunluk gösteren modellerini Sancaktar Grup ile birlikte Phoneix modelini piyasaya sunduklarını ifade eden Arıcan, “Tatra, zor şartların taşıyıcısı olarak 120 yıldır bütün dünyada hizmet vermektedir. Dakar rallisi yıldızı olan Tatra, aynı zamanda bir çok markanın alt yapıcısı olarak hizmet vermekten olup, arazi şartları Tatra’nın ana sahasıdır. Günümüze değin ülkemizde bulunmayan ve hizmet alınamayan tam çeker akslar ve bağımsız süspansiyıon özelliği de Tatra’nın karakteristiğidir. Tatra ile artık araca göre iş değil, yapılacak işe göre araç alma da bu alanda çalışacakların da hakkıdır. Artık 120 yıllık tecrübe ile sağlam, dayanıklı, bakım kolaylığı olan Tatra, şase sistemi ile Türkiye’ye gelmiştir. Yüksek tonaj, esnek dönüş aralıkları ile talebe ve ihtiyaca göre kamyon ve TIR çekici alabilme Tatra ile artık Türkiye’dedir” diye konuştu.Tatra’da CF kabin ile lüks ve rahat kullanım imkanının olduğunu söyleyen Arıcan, “Türkçe menü ile gösterge ve takometre uygulaması, tam elektronik araç kontrolü mevcut olup, kabin seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Yataklı ve yataksız kamyon seçeneklerimiz iç donanımda da destekleniyor. 3. koltuk seçeneği ile başlayıp buzdolabı, iç ısıtıcılar, tek ve çift yatak seçenekleri ile devam edip deri kaplama gibi çok özel talepleri de karşılanmaktadır. Manuel veya AStronıc seçenekler ile ZF markası altında farklı şanzuman kullanılan Tatra Phoneix ihtiyaçları tam anlamıyla karşılıyor. Paccar MX 11 ve MX 13 seçeneklerini 271 Kw ile 375 Kw arası araç tip ve tonaj gözetilerek kullanılmaktadır. Tüm araçlarımız EURO 6 motor standardına sahiptir. Backbone Şase tamamen Tatra patentli alt yapısı olan şase sistemimiz ile 4x4-6x6-8x8 ve özel araç kategorisinde 10x10 ile 16x16 çekiş sistemlerine kadar uygulama yapabilmektedir. Tatra Phoneix ile 4x4 olarak 2 aks, 6x6 olarak 3 aks, 8x8 olarak 4 aks şeklinde sunulmuştur. Üst yapı olarak üretim esnasında montaj damper monte edilmekte, farklı metreküp ile ayrıca mixer ve ekskavatör sunulabildiği gibi yurt içi üst yapıcılar ile farklı seçenekler ile ihtiyaçlar karşılanabilmektedir” ifadelerini kullandı.Kamyonun tanıtımına KATSO Başkanı Selçuk Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Kastamonu Entegre A.Ş. Fabrikalar Direktörü Enüs Koç, Sancaktar Tatra Yönetim Kurulu Başkanı Birol Arıcan ve diğer yetkili kişiler, Küre Şoförler Odası Üyesi Meftun Kes, Yüksel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yüksel ve diğer çalışanlar ile çok sayıda davetli katıldı. Tanıtımın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.