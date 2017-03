Otokar Atlas'ı güncelledi; Yeni Atlas'a yeni sürüş donanımları

Anasayfa » Ağır Ticari

09 Mart 2017, 13:23

Otokar'ın ürün yelpazesine 4 yıl önce giren dağıtım kamyonu Atlas'ın Euro 6 versiyonu göreve hazır.

HER DAİM KAZANÇ VADEDİYOR

PERFORMANS, GÜVENLİK VE KONFOR BİR ARADA

Türkiye’nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, hafif kamyon segmentinde beklenti çıtasını Atlas ile yükseltiyor. 4 yıl önce hafif kamyon segmentine Atlas ile giriş yaparak, sektörde büyük beğeni toplayan Otokar, ticaretin güçlü kahramanı Atlas’ı yeniledi. Sürüş konforu ve güvenlik için ESC, LDWS, HSA, hız sabitleyici gibi birçok yeni özelliğin yer bulduğu Atlas; güçlü, çevreci ve ekonomik Euro 6 motoru, düşük işletme giderlerinin yanı sıra uygun yedek parça maliyetiyle de her zaman kazandıracakKoç Topluluğu şirketlerinden Otokar, hafif kamyon segmentinin en iddialı aracı Atlas'ı yeniledi. Sürüş konforundan güvenliğe birçok yeni özelliğin standart olarak sunulduğu Atlas ile Otokar, kullanıcıların yükünü hafifletecek. Düşük işletme giderleri, çevreci ve ekonomik EURO 6 motoru ile kullanıcısına her daim kazandıran Atlas, gelişmiş teknolojik özellikleriyle de yolların yeni kahramanı olacak.Hafif kamyon segmentinde yüksek taşıma kapasitesine sahip olan 8,5 tonluk Otokar Atlas, 115 kW ve 500 Nm tork değerine sahip güçlü Cummins motoru, ZF şanzımanı ile her türlü yol koşulunda en üstün performansı sunmak için geliştirildi. Damperli kamyondan sepetli vince, nakliye aracından itfaiyeye, vidanjörden çöp kamyonuna kadar her türlü hizmete uyarlanabilen yeni şasisi ile Otokar Atlas, düşük bakım giderlerine ek uygun yedek parça maliyetiyle de kullanıcıların ekonomisine katkı sağlıyor.Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan, güçlü kahraman Atlas'tan alan Otokar Atlas, ABS, elektronik denge kontrolü (ESC), tam havalı fren sistemi ve geniş iz mesafesi ile sürücüsüne yolculuk boyunca güven veriyor. Yenilenen iç kabini ile konfor konusunda fark yaratan Otokar Atlas, şerit takip sistemi LDWS ile sürücülerin yolculukları esnasında şerit dışına çıkmaları durumunda uyararak güvenliği üst düzeye çıkarıyor. Farklı ihtiyaçlara göre iki farklı uzunluk seçeneğine sahip olan Atlas, aynı zamanda hız sabitleyicisi özelliğini standart olarak kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıların konforlu sürüş isteklerine birçok yönden cevap veren Otokar Atlas, yokuş kalkış desteği (HSA) ile sürücülerin dik rampalarda aracı geri kaydırmadan yola devam etmelerini sağlıyor.Kullanıcı konforu için pek çok detayın yer aldığı ticaretin yenilenen kahramanı Atlas, direksiyon üstü kontrol düğmeleri, yol bilgisayarı, geniş torpido gözleri, yenilenen orta konsolu, koltuk kumaşı, ve dikiz aynalarıyla da ön plana çıkıyor. LED sinyali ve sis lambalarıyla modern dış görünüme sahip Otokar Atlas, ayarlanabilir farları ile sürücüsüne daha iyi görüş sağlıyor.