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Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur

Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur

Tarih 07 Mart 2017, 20:04

Renault, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ZOE e-Sport konsept modelini ve Yeni Captur'un dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Yeni Koleos ve Alaskan 2017'de Avrupa pazarına sunuluyor.

Renault, en çok satan elektrikli modelinin  versiyonu olan ZOE e-Sport konsept modelini Cenevre Otomobil Fuarında gün yüzüne  çıkarıyor. Renault ZOE e-Sport, markanın elektrikli otomobiller alanında süregelen gelişimini gözler önüne seriyor.

Şirket açıklamasına göre, araç, ZOE'nin yarış otomobiline dönüştürülmüş hali. Üstelik Renault  Grubunun tamamen elektrikli ve tek koltuklu otomobillerin yarıştığı FIA  (Federation Internationale de l'Automobile) Formula E Şampiyonasından elde ettiği  üç yıllık galibiyet deneyiminden de faydalanıyor.

ZOE e-Sport tek koltuklu Renault e.dams ile aynı sportif stile ve  gövde rengine sahip. Otomobilin pil dahil bin 400 kilogramlık gövdesi tamamen  karbondan oluşuyor. ZOE e-Sport'un 0'dan 100 km/s'ye hızlanması 3,2 saniyede  gerçekleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konsept Otomobil Tasarımı Direktörü  Stephane Janin, "Renault ZOE e-Sport'u özetlemek aslında çok basit: 'Neşelen'. Bu  modelle birlikte seri üretim ile bir yarış otomobili arasında bir araç  geliştirmiş olduk. Sportif sürüş düşkünleri için kusursuz bir seçenek"  ifadelerini kullandı.

Yeni Captur

Geçen yıl 215 bin 670 adetlik satış rakamıyla Avrupa'nın en çok satan  şehirli crossover'ı olan Renault Captur yeniden yaratıldı ve daha sıra dışı bir  stil ve ileri teknolojilerle gün yüzüne çıkıyor. Koleos ve Kadjar ile birlikte  Renault artık eksiksiz bir crossover ürün yelpzesine sahip. Yeni Captur ve Koleos  Türkiye'de Haziran ayında pazara sunuluyor olacak.

30'dan fazla potansiyel kombinasyon ile Yeni Captur herkese edecek  şekilde kişiselleştirilebiliyor. Yeni Captur aynı zamanda 6 farklı kişiselleştirme paketi sunuyor. Bu  renkler, 5 renkteki kişiselleştirme paketleri ile tamamlanıyor.

Renault tasarımı Yeni Captur'da da göze çarpıyor. Full-LED Pure Vision  far teknolojisi aracın görüntüsüne yansırken aynı zamanda güvenliğini de  artırıyor. Tamponun alt kısmında C biçimli LED gündüz farları yer alıyor. Bu  tasarım artık markanın akıllara kazınan far imzası halini aldı.

Captur stil açısından Kadjar'a benziyor. Radyatör ızgarası modifiye  edilerek krom şeridin de eklenmesiyle Renault markasının diğer crossover'ları ile  benzerliği artırıldı. Önde ve arkada ise Captur'un tam bir maceracı olduğunu  göstermek için yeni kaydırma plakaları yer alıyor.

İlk üç ekipman düzeyinde dört tip jant mevcut. Captur üçüncü ekipman  düzeyinden itibaren sabit cam tavan ile sunuluyor. Özellikle aracın çift renkli  konfigürasyonu ile sunulan bu yeni özellik kabini her zamankinden daha aydınlık  gösteriyor. Üst versiyonlarda yeni koltuk tasarımı yan destek ve daha fazla  konfor sunuyor.

Yeni Koleos Avrupa ve Türkiye'de

Nisan 2016'da Çin'de ilk gösterimi gerçekleştirilen ve Avustralya,  Asya, Körfez bölgesi ve Güney Amerika'nın bazı ülkelerinde satışta olan yeni  Koleos Haziran 2017'de Avrupa'da ve Türkiye'de pazara sunuluyor. Koleos, SUV  stilini D sedan bir aracın konforu ve zarafeti ile bir araya getiriyor. Koleos, markanın R-LINK 2 multimedya sistemi ve 7 inçlik dokunmatik  ekranı ile donatılmış olacak. Avrupa haritası, Bluetooth bağlantısı, dijital  radyo ve Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu bağlantı teknolojileri de  kullanıma sunulacak.

Yeni Koleos, 18-inç alaşımlı jantlar, Pure Vision LED farlar, Riviera  deri döşeme ve iç mekan ambiyans aydınlatması ile sunulacak. Araçta aynı zamanda  geri görüş kamerası ve R-LINK 2, ilgili bağlantı teknolojili hizmetler ve 8.7  inçlik dokunmatik ekran da bulunacak.

Yeni Koleos 4 farklı motor seçeneği sunuyor. Renault, ürün yelpazesini  yenilemeye devam ediyor. Ayrıca 3 farklı modelle de crossover'lardaki iddiasını  sürdürüyor.

Captur, Renault Grubu'nun en iyi performans gösteren modellerinin  arasında yer alıyor. Ardarda iki yıldır Avrupa'da segmentinin zirvesinde yer  alıyor ve 2016'daki satış rakamları 215 bin 670 adete ulaştı. Bu, 2015'e oranla  yüzde 10,8 artış anlamına geliyor.

İki yıldan az bir süredir satışta olmasına rağmen Kadjar da benzer bir  başarıyı C segmentinde elde etti. Avrupa çapında 2016 senesinde yaklaşık 128 bin  adetlik satış gerçekleştirildi. Kadjar da Çin'de üretilen ilk Renault Grubu aracı  olması bakımından küresel başarılara sahip. Model yaklaşık 70 ülkede satışa  sunuluyor.

Uluslararası arenada başarı sahibi olan yeni Koleos, Avrupa'da haziran  2017'de pazara sunuluyor olacak. Fransa'da üretilen Koleos, grubun bütün  pazarlarda amiral gemisi olmak üzere tüm özelliklere sahip.

Renault Alaskan yakında Avrupa'da

Renault Alaskan, 2017 yılı sonunda Avrupa'da pazara sunuluyor olacak. Bu 1 tonluk pick-up ilk kez 2016 sonunda Latin Amerika'da pazara  sunuldu. Alaskan'dan önce Renault, başarılı Duster Oroch'u lanse etti. Bu araç  çift kabini, 4 kapısı, 5 koltuğu ve büyük yük alanıyla SUV platformunu temel  alıyor. Yeni Duster Oroch Kolombiya ve Arjantin'de müşterilerin hemen ilgisini  çekti ve birkaç ay içerisinde segmentin en çok satan modeli haline geldi. Renault, Cenevre'de Alaskan'ın özel bir versiyonunu sergiliyor.

 

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