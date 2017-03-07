TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

DS 7 CROSSBACK'in dünya lansmanı yapıldı

DS 7 CROSSBACK'in dünya lansmanı yapıldı

Tarih 07 Mart 2017, 19:52

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı'nda markanın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü DS 7 CROSSBACK'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı’nda markanın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Tüm dünyada her geçen gün popülerliği artan SUV segmentinde yer alacak olan DS 7 CROSSBACK, kişiye özel bir deneyim sunmak için 5 farklı iç mekan ambiyansından “İnci Dikiş” döşemelerine, “Hipnotik Etki” sunan DS ACTIVE LED VISION far grubundan otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım olan DS CONNECTED PILOT’a kadar, birçok premium özelliği aynı anda sunuyor.

DS 7 CROSSBACK’le birlikte kendi segmentinde iki yeni öncü teknoloji olan, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS NIGHT VISION’ın lansmanları da gerçekleştiriliyor. Yoldaki yükseklik ve çukurları kamera aracılığıyla tespit ederek, sürekli olarak amortisörlerin hareketlerini ayarlayan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sayesinde, DS’in 1950’lerde kullandığı ve zihinlerde yer eden efsanevi DS modellerinin süspansiyon konforu DS 7 CROSSBACK’te sunuluyor. DS NIGHT VISION özelliği ise, ön ızgaradaki kızıl ötesi kamera aracılığı ile yolda 100 metre uzaklığa kadar olan nesnelerin, yayaların veya hayvanların algılanarak dijital gösterge panelinden sürücüye görsel aktarımını sağlıyor.

Inovasyonu, Fransız zarafetini ve avant-garde tasarım anlayışını eşsiz müşteri programlarıyla buluşturan DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. SUV pazarında yer alan DS 7 CROSSBACK, DS Markası’nın sıfırdan geliştirilen ilk modeli olarak, yenilikçi teknolojileri, eşsiz tasarımı ve premium özellikleriyle otomotiv dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. DS 7 CROSSBACK, Cenevre’de 300 HP’lik toplam sistem gücüne sahip E-Tense benzinli-hybrid teknolojisi ile sergileniyor.

DS Automobiles tarafından Paris’te geliştirilen ve tasarlanan DS 7 CROSSBACK, Fransa’daki Mulhouse ve Çin’deki Shenzhen Fabrikaları’nda üretilecek.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur

 Renault'dan iki dünya prömiyeri: Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur Renault, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ZOE e-Sport konsept modelini ve Yeni Captur'un dünya prömiyerini g...

Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu: Yeni 911 GT3

 Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu: Yeni 911 GT3 Porsche'nin yarış otomobillerini ürettiği bantta üretilen 500 HP gücündeki Yeni 911 GT3, 0'dan saatte 100 k...
TASIYANLAR SAYI 205

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
2017 ve yeni dönem

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x