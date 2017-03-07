DS 7 CROSSBACK'in dünya lansmanı yapıldı

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07 Mart 2017, 19:52

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı'nda markanın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü DS 7 CROSSBACK'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

DS Automobiles, Cenevre Otomobil Fuarı’nda markanın sıfırdan geliştirilen ilk ürünü DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Tüm dünyada her geçen gün popülerliği artan SUV segmentinde yer alacak olan DS 7 CROSSBACK, kişiye özel bir deneyim sunmak için 5 farklı iç mekan ambiyansından “İnci Dikiş” döşemelerine, “Hipnotik Etki” sunan DS ACTIVE LED VISION far grubundan otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım olan DS CONNECTED PILOT’a kadar, birçok premium özelliği aynı anda sunuyor.

DS 7 CROSSBACK’le birlikte kendi segmentinde iki yeni öncü teknoloji olan, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS NIGHT VISION’ın lansmanları da gerçekleştiriliyor. Yoldaki yükseklik ve çukurları kamera aracılığıyla tespit ederek, sürekli olarak amortisörlerin hareketlerini ayarlayan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sayesinde, DS’in 1950’lerde kullandığı ve zihinlerde yer eden efsanevi DS modellerinin süspansiyon konforu DS 7 CROSSBACK’te sunuluyor. DS NIGHT VISION özelliği ise, ön ızgaradaki kızıl ötesi kamera aracılığı ile yolda 100 metre uzaklığa kadar olan nesnelerin, yayaların veya hayvanların algılanarak dijital gösterge panelinden sürücüye görsel aktarımını sağlıyor.

Inovasyonu, Fransız zarafetini ve avant-garde tasarım anlayışını eşsiz müşteri programlarıyla buluşturan DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. SUV pazarında yer alan DS 7 CROSSBACK, DS Markası’nın sıfırdan geliştirilen ilk modeli olarak, yenilikçi teknolojileri, eşsiz tasarımı ve premium özellikleriyle otomotiv dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. DS 7 CROSSBACK, Cenevre’de 300 HP’lik toplam sistem gücüne sahip E-Tense benzinli-hybrid teknolojisi ile sergileniyor.

DS Automobiles tarafından Paris’te geliştirilen ve tasarlanan DS 7 CROSSBACK, Fransa’daki Mulhouse ve Çin’deki Shenzhen Fabrikaları’nda üretilecek.