Gündelik kullanım için yarış pistlerinde doğdu: Yeni 911 GT3

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07 Mart 2017, 19:41

Porsche'nin yarış otomobillerini ürettiği bantta üretilen 500 HP gücündeki Yeni 911 GT3, 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor.

Porsche 911 Ailesi’nin en güçlü üyesi olan Yeni 911 GT3’ü Cenevre Fuarı’nda tanıttı. Her zamanki gibi, sıra dışı bir otomobil olan 911 GT3 ile gündelik kullanım ile yarış pistlerindeki bağ her zamankinden daha da güçlendi. Porsche’nin yarış otomobillerini ürettiği bantta üretilen 500 HP gücündeki Yeni 911 GT3, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3.9 saniyede ulaşıyor

Yeni Porsche 911 GT3, motor sporlarına özgü bir performans, sistematik hafif bir gövde ve dizginlenmemiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu en yeni versiyonun kalbinde, dört litrelik yatık bir motor bulunuyor: 368 kW (500 beygir) gücündeki bu inanılmaz motor, 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde bulunan versiyonla hemen hemen aynı. Arka akstan yönlendirmeli ve sistematik hafif tasarımlı şasi de motor gücünü üst düzey sürüş dinamiklerine dönüştürmek için yeniden tasarlandı. Yarış otomobilleriyle aynı test pistinde geliştirilen ve aynı üretim bandında üretilen Porsche’nin motor sporları teknolojisi bir kez daha yola hazır bir spor otomobille buluştu.

GT3 sahipleri, piste de çıkıyor

Porsche GT sürücülerinin büyük çoğunluğu spor otomobillerini yarış pistinde de denemeye bayılır. 3,88 kg/kW (2,86 kg/hp) güç-ağırlık oranı sayesinde yeni 911 GT3 de gerçek karakterini yarış pistinde ortaya çıkarıyor. Özellikle GT için uyarlanmış yedi vitesli ve çift kavramalı PDK şanzımanın standart olduğu bu iki koltuklu otomobil, deposu tam doluyken 1.430 kilogramağırlığa sahip ve 0’dan 100 km/h hıza 3,4 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin azami hızı ise 318 km/h. Katıksız bir sürüş deneyimini tercih edenler için Porsche yeni 911 GT’nin manuel, altı vitesli bir alternatifini de sunuyor. Manuel vitesli versiyon 0’dan 100 km/h hıza 3,9 saniyede ulaşıyor, azami hızı ise 320 km/h.

Yarış dinamiği için tasarlandı

Yeni 911 GT3’nin Porsche’nin yarış pistlerindeki deneyiminden yararlanılarak geliştirilen şasisi, daha da üstün bir sürüş dinamiği için tasarlandı. Yeni çift koltuklu otomobilin yüksekliği, 911 Carrera S’ten 25 mm daha düşük. Temel tasarımdaki rötuşlar haricinde, aktif arka akstan yönlendirme sistemi sayesinde şasinin yol tutuşu da üst düzeye çıkarılmış durumda. Otomobilin hızına bağlı olarak arka tekerlekleri ön tekerleklerle aynı ya da ters tarafa yönlendiren bu sistem, aracı daha çevik ve yolda daha istikrarlı kılıyor. Dinamik motor bağlantıları ve arka diferansiyel kilidi de otomobilin sürüş dinamiklerini geliştiren özellikler arasında.

Dış tasarımda asıl unsur aerodinamizm

Görünüş söz konusu olduğunda 911 GT3, hangi amaçla tasarlandığı konusunda şüpheye yer bırakmıyor. Karbon arka kanat, spor otomobilin dış görünümünü belirleyen asıl unsurun aerodinamik performans olduğunun altını çiziyor. Otomobilin on ucu ve ön spoiler da, çok daha iyi bir hava akışı için optimize edilmiş durumda. Gövdenin hafifletilmiş arka kısmında, egzoz çıkışlarında ve yeni difüzerde de aerodinamik geliştirmeler dikkat çekiyor.

3 farklı koltuk seçeneği

Yeni, yüksek performanslı spor otomobilin iç mekanı da 911 GT3 sürüş deneyimine uygun olarak tasarlandı. 360 milimetrelik GT spor direksiyon, 918 Spyder’da kullanılan ile aynı. Geliştirilmiş yan yastıklar ve mekanik ileri/geri konum ayar özelliğine sahip Porsche Sports Seats Plus koltukları sayesinde hem sürücü hem de yolcu otomobilin sürüş dinamiklerini tümüyle tecrübe etme fırsatı buluyor. Koltukların yükseklik ve sırtlıkları ise dijital olarak ayarlanıyor. 911 GT3 geleneksel olarak iki koltuklu olduğundan, arka koltuk tekneleri kapatılmış durumda.

Porsche, 911 GT3 için üç farklı koltuk seçeneği sunuyor: Elektrikli kumanda ile 18 yönde ayarlanabilen Sports Seats Plus; yatırılabilir sırtlıklı, entegre göğüs hava yastığına sahip ve manuel ileri/geri konum ayarlı yarış koltuğu; ve karbon dokuma kaplamalı, karbon fiberle güçlendirilmiş plastikten üretilen yarış koltuğu.

Porsche Track Precision uygulaması standart



Gerçek zamanlı trafik bilgileri sunan çevrimiçi bir navigasyon modülü olan Porsche Communication Management (PCM) sistemine ek olarak, otomobilde Connect Plus modülü ve Track Precision uygulaması da standart özellik olarak geliyor. Track Precision uygulaması, 911 GT3 sürücülerinin sürüş bilgilerini akıllı telefonları üzerinden görüntüleme, kaydetme ve incelemelerine izin veriyor.

