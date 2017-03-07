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Yeni Subaru XV, Cenevre'de tanıtıldı

Yeni Subaru XV, Cenevre'de tanıtıldı

Tarih 07 Mart 2017, 13:40

Subaru'nun Yeni Subaru Global Platformu ile güvenlik, sürüş konforu ve çeviklik büyük ölçüde gelişti.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen Yeni Subaru XV, heybetli ama sportif bir tasarımı kompakt bir gövdede, Subaru’nun simetrik sürekli dört çeker sistemi ile birleştirerek SUV kabiliyetlerini hem şehir yollarında hem de arazide üstün performansla sunan bir Crossover.
 Piyasaya ilk sürüldüğü 2012 yılından bu yana gerçekleşen ilk büyük tasarım değişikliğiyle Subaru XV, yeni Subaru Global Platform mimarisi üzerinden yükselerek gövde ve şasi sağlamlığında büyük aşamalar kaydetti.
Yeni Subaru XV birinci sınıf çarpışma güvenliği ve tehlikeden kaçınma performansı, sürücüye çok daha iyi tepki verme şansı sağlayan mükemmel yol tutuşu ve ileri seviyede sürüş konforu sağlarken aracın eşsiz tasarımı ve darbe sönümleme performansı da önemli ölçüde geliştirildi. Yeni model, şirketin müşterileri için “keyif ve huzur” sağlayan “Prominence 2020” olarak adlandırılan orta vadeli yönetim vizyonu dahilinde Avrupa’daki ilk stratejik hamlesi.

 

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