Yeni SUV Peugeot 3008 '2017 Yılın Otomobili' seçildi

Anasayfa » Otomobil

07 Mart 2017, 13:31

87. Cenevre Otomobil Fuarı çerçevesinde yeni SUV Peugeot 3008'e 2017 'Car Of The Year' (Yılın Otomobili) ödülü verildi.

2016 yılında Avrupa’da satışa sunulan 30 yeni model 2017 “Car of the Year” (Yılın Otomobili) ödülüne aday gösterildi.22 Avrupa ülkesinden gelen 58 basın mensubunun duyarlılık ve zevklerini yansıtan jüri, geçtiğimiz Aralık ayında belirlenen yedi finalist model arasından seçimini yaptı ve 06 Mart 2017 tarihinde yapılan son oylamada yeni SUV Peugeot 3008 bu prestijli ödülü kazanan model oldu.Peugeot, son üç yılda ikinci kez yılın otomobili ödülünü kazandı. Bu arada Yeni SUV Peugeot 3008, ödülün verilmeye başlandığı 1964 yılından bu yana bu ödülü alan ilk SUV oldu. Yeni SUV Peugeot 3008 'Car of the Year' ödülünü kazanan 5. Peugeot modeli oldu. Daha önce 308 (2014), 307 (2002), 405 (1988) ve 504 (1969) modelleri bu ödüle layık görülmüştü.2017 yılın otomobili seçilen Yeni SUV Peugeot 3008 soylu bir ailenin mensubu. farklılık ve yeni tecrübeler konusunda talepkar olan bir müşteri kitlesine cevap vermek üzere tasarlandı. Onun temel tutkusu, kompakt SUV segmentinde büyük bir aktör olarak kendini kabul ettirmektir. Yeni SUV Peugeot 3008, tasarım, konfor ve yol tutuşu arasında yeni bir sentez sunuyor. Göz alıcı geliştirilmiş yeni Peugeot i-Cockpit® sürücü deneyimini yeniden tanımlıyor. Kompakt direksiyon, 12,3’’ full dijital göstergeler ve geliştirilmiş ergonomik piyano tuşlarıyla vurgulanmış dokunmatik ekran sayesinde daha öngörülü ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni PEUGEOT 3008, ayrıca sürüş güvenliği için birçok gelişmiş elektronik sistem ve daha fazla konfor için teknolojik donanımlar sunuyor.Şimdiye kadar Avrupa’da yaklaşık 100 bin müşteri tarafından bu otomobil için sipariş verildi. Sipariş veren müşterilerin yüzde 84’ü Allure, GT Line veya GT gibi üst seviye donanımları tercih ettiler. Böylece Sochaux’da üretilen ve Origine France garanti etiketini taşıyan yeni SUV Peugeot 3008, markasının ürün gamı yükseliş stratejisine katkıda bulundu.