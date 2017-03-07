Ford, yeni Nesil Fiesta ST'yi görücüye çıkardı

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07 Mart 2017, 13:19

Ford'un performans serisini sergilediği Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Yeni Nesil Ford Fiesta ST, tamamen yeni 200 PS, üç silindirli 1.5 litrelik EcoBoost motoruyla ilk defa performans tutkunları ile buluşuyor.





Ford, gelmiş geçmiş en heyecan verici ve kapsamlı Ford Performance modelleri serisinde yer alan Yeni Nesil Ford Fiesta ST, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk defa sahneye çıktı.

Fuarda, güç ve yakıt verimliliğinin eşi görülmemiş bir bileşimini sunan, tamamen yeni 200 PS, üç silindirli 1,5 litre EcoBoost benzinli motora sahip yeni nesil Fiesta ST, aynı Ford Performance’ın inovasyon anlayışıyla geliştirilen ultra yüksek performanslı süper otomobili Ford GT ve Ford GT ’66 Heritage Edition görüntüsü ilk defa müşterilerin beğenisine sunuldu.

Ford’un Avrupa’da sunduğu performans otomobilleri arasında Focus ST benzinli ve dizel modelleri, çok beğenilen Focus RS ve ikonik model Ford Mustang de bulunuyor. Avrupa’da 2016 yılında yüzde 60 artış göstererek performans otomobili satışlarının yüzde 62 arttığı 2015 yılında yakaladığı ivmeyi sürdüren Ford Performance serisi satışları, Ocak ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüme kaydetti.

“Ford’daki çalışmalarımızın merkezinde erişilebilir performans yatıyor,” diyen Avrupa Ford Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jim Farley, “Ford GT süper otomobilin aktif aerodinamiğinden Yeni Nesil Fiesta ST’nın Sürüş Modlarına kadar Ford Performance modellerimiz, yarış otomobillerimizin sunduğu sürüş heyecanını yollardaki müşterilerimize de sunan inovasyon ile geliştirildi.” diye ekledi.

Ford Performance, müşteriler için eşsiz performans araçları, parçaları, aksesuarları ve deneyimleri yaratmayı hedefleyen bir inovasyon laboratuvarı hizmeti görüyor. Bu, aerodinamik, ağırlık azaltma, elektronik, güç aktarım performansı ve yakıt verimliliği alanlarında Ford ürünlerinin geneline uygulanabilecek inovasyon ve teknolojilerin geliştirilmesini de içeriyor.

Yeni Nesil Fiesta ST



Üçüncü nesil Fiesta ST, üç silindirli motor ile sunulan ilk Ford Performance modeli ve seçilebilir Sürüş Modları özelliği sunan ilk Fiesta ST olacak.

Yeni nesil Fiesta ST, 200 PS güç ve 290 Nm tork sunarken, 0-100 km/h hızlanmasının da 6,7 saniye olması öngörülüyor. Yeni 1,5 litrelik EcoBoost benzinli motor, yüksek gücünün yanı sıra daha düşük CO2 emisyon değeri sağlamak üzere yeni silindir deaktivasyon teknolojisinden yararlanıyor.*

Üçüncü nesil Fiesta ST, şimdiye kadar üç silindirli bir motorla güçlendirilen ilk Ford Performance modeli olmanın yanı sıra seçilebilir sürüş modları özelliği sunan ilk Fiesta ST modeli olacak. Motor performansı, direksiyon hassasiyeti ve denge kontrollerinin Normal, Spor ve Pist ayarlarına göre yapılandırılması, günlük sürüş ya da pist gibi farklı koşullarda keyifli bir sürüş deneyimi sunacak.

Sürüş modları ayrıca Fiesta ST'nin Elektronik Destekli Ses Yönetimi (ESE) teknolojisini ve aktif egzoz valfini kontrol ederek daha tatmin edici bir sürüş deneyimi sağlamak için ayarlanabiliyor. Bu teknoloji sayesinde doğal sportif sesi artan 1.5 L EcoBoost motorda ayrıca Ford’un sektörde bir ilk olan silindir deaktivasyon sistemi de yer alıyor.

“Yeni Nesil Fiesta ST modelimiz, Ford Performance şasi ve aktarma organlarını her yönüyle geliştirerek en yeni teknolojiyi sunma felsefesine sadık kalıyor,” diyen Ford Avrupa Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçilebilir Sürüş Modları ve performans ile yakıt verimliliğinin eşi görülmemiş bir kombinasyonunu sunan tamamen yeni EcoBoost motor ile, yeni model bugüne kadarki en eğlenceli, çekici ve ödüllendirici Fiesta ST sürüş deneyimini yaşatacak.”

Aynı zamanda bugüne kadarki en geniş iç döşeme ve kişiselleştirme seçenekleri ile birlikte sunulacak olan yeni nesil Fiesta ST, 2018 yılının başındaki lansmanından itibaren üç ve beş kapılı gövde seçenekleri ile tercih edilebilecek.

Ford GT yol ve yarış otomobilleri

Ford GT, Cenevre’de Ford GT ’66 Heritage Edition görünümlü sınırlı edisyonu ile sergileniyor. Model, gümüş şeritli ve karbon fiber parlak veya mat yüzeyli Gölge Siyahı dış yüzeyi; Buz Beyazı #2 tavan ve kapı grafikleri; ve altın saten şeffaf kaplamalı 20 inçlik tek parça alüminyum jantları ile Ford’un 1966 Le Mans zaferini yad ediyor.

Tüm Ford GT süper otomobilleri, en üst teknolojiye sahip 10 inçlik bir dijital gösterge paneliyle sunuluyor. Bu kişiselleştirilebilir ekranda bulunan, yarışlardan esinlenen grafikler, sürücünün dikkat dağınıklığını azaltmayı amaçlarken, Normal mod, Islak mod, Spor modu, Pist modu ve V-Max modu olmak üzere, beş eşsiz Sürüş Moduna göre kendi kendini otomatik olarak ayarlıyor.

Ford GT’nin 3,5 litrelik V6 EcoBoost motoru, SAE tarafından ABD spesifikasyonlarında, 647 beygir gücü ve 550 libre-fit tork olarak derecelendirildi. Ford GT, saatte 347 km’lik azami hızı ile bugüne kadar pistlerde boy gösteren en hızlı Ford üretimi araç. Yol için üretilen Ford GT ise, karbon fiber mimarisi ve aktif aerodinamiği ile, 2016 Le Mans 24 Hours yarışmasını kazanan ve yine Cenevre’de sergilenen Ford Chip Ganassi Racing Ford GT yarış aracının performansını yansıtıyor.

Baştan sona önde götürerek kazandığı 1966’taki yarıştan tam 50 yıl sonra, geçen yıl Le Mans’a tarihi bir geri dönüş yaparak Ford GT yarış otomobili ile LM GTE Pro sınıfında zafere ulaşan Ford, bu yılın başlarında da 17-18 Haziran’daki 2017 Le Mans 24 Saat’te dört adet Ford GT’nin yarışacağını duyurdu.

Ford ve LEGO® Group, ikonik yüksek performanslı yol ve yarış otomobillerinin yer aldığı özel LEGO® Speed Champions model serisi kapsamında, 2016 Ford GT ve 1966 Ford GT40 yarış otomobillerini de sunabilmek için güçlerini birleştirdiler.

Heyecan verici performans serisi

Ford, Avrupa’da geçen yıl aralarında Ford Mustang, Focus RS, benzinli ve dizel Focus ST modelleri ve mevcut Fiesta ST’nin de bulunduğu 43.800 performans otomobili sattı. Cenevre’de, artık Avrupa’daki müşterilerin de tercih edebileceği, eşsiz tasarım ve üst düzey teknik özelliklere sahip iki yeni özel Ford Mustang versiyonu da sergileniyor.

Ford Mustang Black Shadow Edition, Ford’un 421 PS 5,0 litrelik V8 motoru, altı ileri manuel şanzıman veya altı ileri otomatik şanzıman ve dört farklı gövde rengi seçeneği ile sunuluyor. Özel dış tasarımı, GT ızgarasına özel siyah ikonik kısrak amblemi; siyah 19 inç alaşım jantlar; gövdesinde yer alan siyah şeritler ve ön kanatlar üzerinde siyah 5,0 litre işaretlerini de içeriyor.

Ford Mustang Blue Edition, dikkat çekici renklere sahip klasik Mustang modellerinin ruhunu yansıtan mavi renk ile siyah kaput ve tavan çizgileri ile geliştirilen göz alıcı dış tasarımı ve siyah 19 inç alaşım jantları sunuyor. Ford’un 421 PS 5,0 litrelik V8 veya 317 PS 2,3 litrelik EcoBoost motoru ve altı ileri manuel vites veya otomatik şanzıman ile sunuluyor.

“Ford Mustang, Avrupa yollarında rahatlıkla öne çıkıyor ve yeni Ford Mustang Black Shadow Edition ve Blue Edition modelleri ile, Mustang sürücüleri çok daha fazla kişinin dikkatini çekecek.” şeklinde konuşan Ford Avrupa Pazarlama, Satış & Satış Sonrası’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Roelant de Waard sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel versiyon Ford Mustang’ler, 50 yıldan uzun bir süredir Mustang hikayesinin önemli bir parçasını oluşturuyor ve artık Avrupa’da bulunan müşterilerimiz de bu ikonik otomobilin özel versiyon tarihinde bir rol alabilecek.”

Her iki modelde de, Ford’un sürücülerin tek bir butona basıp “Kahveye ihtiyacım var”, “Benzine ihtiyacım var” ve “Park etmek istiyorum” diyerek kafeleri, benzin istasyonlarını veya otoparkların yerini belirlemesine veya tren istasyonları, havalimanları ve otelleri bulmasına imkan veren 8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 bağlantı sistemi bulunuyor.

Ford’un büyük beğeni kazanan Focus RS modelinde, 350 PS 2.3 litrelik EcoBoost benzinli motor, Ford Performans Akıllı 4x4 Çekiş (AWD) ve sektörde ilk defa sunulan Dirft Modu’nun da aralarında bulunduğu seçilebilen Sürüş Modları da sunuluyor.

Ford Focus ST, beş kapılı hatchback veya vagon olarak, 250 PS EcoBoost benzinli veya 185 PS TDCi dizel motor seçenekleri ile sunuluyor

Performans ve yarış, Henry Ford’un 116 yıl önce “999” yarış otomobili ile o dönem Amerika’nın en büyük yarışçısı olan Alexander Winton’u yenerek ‘Sweepstakes Race’i kazanmasından bu yana Ford’un DNA’sına derinden işledi.

Ford, Ford Mirası Koleksiyonu’ndan sergilediği araçlar ile, şirketin motor sporları ve performans ile dolu geçen elli yıldan uzun geçmişini Cenevre’de gözler önüne seriyor:

•1966 Le Mans 24 Saat’te, Bruce McLaren ve Chris Amon’la zafer kazanan 7,0 litrelik V8 motorlu 1966 Ford GT40 Mk2 yarış otomobilinin birebir kopyası

•1970 yılında Londra – Meksika Dünya Kupası Rallisi’ni kazanan Ford Escort Mk1’in, yaklaşık 200 PS sağlayan 1,8 litrelik Ford Cosworth BDA motoru ile yeniden yapılan ve ikonik 1970 rallisinin Hannu Mikkola ve co-pilotu Gunnar Palm’dan oluşan orijinal galip takım tarafından tekrarında 1995’te yine zafer getiren birebir kopyası

•230 PS 2,0 litrelik turboşarjlı benzin motorlu ve dört çekişli Ford Escort Dünya Ralli Şampiyonası Grup A ralli otomobilinin onaylanmış yol versiyonu 1992 Ford Escort RS Cosworth

Ford, bu yıl, 15 yılda Formula 1 yarışlarında 155 yarış zaferi ve 12 sürücüye şampiyon ünvanı ve Le Mans 24 Saat’te iki zafer getiren ve aralarında Cenevre’de sergilenen 1975 Mirage GR8 yarış otomobilinin de bulunduğu Ford Cosworth V8 yarış motorunun piyasaya çıkışının 50. yıldönümünü de kutluyor.

Tamamen alüminyum olan ve yarış otomobilinin şasisine bağlı olarak çalışmak üzere tasarlanan bu hafif, kompakt ve güçlü 3,0 litrelik motor, silindir başına dört supaba ve silindir kümesi başına iki eksantrik miline sahip.

Ford Cosworth DFV motorunu ortaya çıkaran inovasyon ruhu, tamamen yeni üç silindirli 1,5 litrelik EcoBoost’tan 2016’da Le Mans’taki Ford GT yarış otomobilini zafere taşıyan çift turboşarjlı 3,5 litrelik V6 EcoBoost motora uzanarak 50 yıl sonraki Ford’un EcoBoost motorlarına da yansıyor.

