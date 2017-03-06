Lassa ve Massey Ferguson, güçlerini birleştirdi

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06 Mart 2017, 18:15

Lassa, traktör ve tarım makineleri pazarında dünyanın en büyük gruplarından AGCO'nun en önemli markası Massey Ferguson ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Lassa, tarım araçları alanında uluslararası bir marka olan Massey Ferguson ile özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan anlaşma ile Lassa’nın yakıt tasarrufu ve ürün verimliliği sunan tarım lastikleri Massey Ferguson bayilerinde satışa sunulacak. Massey Ferguson bayileri ile Brisa bayilerinin iş birliğine dayanan bu anlaşma ile çiftçilere ürün, servis ve danışmanlık anlamında daha güçlü bir destek sağlanması hedefleniyor.

Lassa ve Massey Ferguson’un uzun soluklu bir iş birliği ile çiftçileri desteklemeye odaklandıklarına değinen Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel, “Lassa tarım segmentindeki yenilikçi ürünleriyle orijinal ekipman sağlayıcısı olarak Massey Ferguson ile iş birliğinin temellerini attı. İki markanın hem teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme hem de mükemmel müşteri deneyimi yaratma konusundaki ortak tutkusu çerçevesinde iş birliğimizi geliştirmeye odaklandık. Tarla Günleri etkinlikleri gibi özel buluşmalarla çiftçileri destekleyebileceğimiz platformlar yarattık. Yeni anlaşmamızla birlikte bu iş birliğini bir adım daha öteye taşıyarak çiftçilere en iyiyi bir arada sunacağız. Türkiye’nin tamamına yaymayı planladığımız ortak hizmet anlaşmamız kapsamında Lassa lastikleri Massey Ferguson bayilerinde çiftçilerle buluşacak. Bu iş birliği aynı zamanda her iki markanın bayilerine de katma değer sunacak” şeklinde konuştu.

Yapılan anlaşma ile tarım aracı sahipleri aracıyla ilgili herhangi bir hizmeti Massey Ferguson bayilerinden alırken, Lassa lastiklerine daha etkin şekilde ulaşma şansı da yakalayacak.

