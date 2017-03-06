Renault'da Mart ayında sıfır faiz fırsatı

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06 Mart 2017, 18:10

Renault, Mart ayında binek otomobil ve hafif ticari araçlar modellerinde özel faiz oranları sunuyor.

Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 34.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Ayrıca 2016 model Talisman, Megane HB ve Kadjar modellerinde de avantajlı faiz oranları yer alıyor. Kampanya kapsamında bu modeller için 30.000 TL 15 ay vade için sıfır faiz sunuluyor.

Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan modellerinde metalik renk opsiyonunu* müşterilerine hediye ediyor.

Kampanya kapsamında Clio Joy 1.2 75 bg otomobiller 49.200 TL, Megane HB 59.550TL, Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 62.850 TL, Kangoo 49.050TL’den* başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

