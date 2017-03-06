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Renault'da Mart ayında sıfır faiz fırsatı
06 Mart 2017, 18:10
Renault, Mart ayında binek otomobil ve hafif ticari araçlar modellerinde özel faiz oranları sunuyor.
Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 34.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
Ayrıca 2016 model Talisman, Megane HB ve Kadjar modellerinde de avantajlı faiz oranları yer alıyor. Kampanya kapsamında bu modeller için 30.000 TL 15 ay vade için sıfır faiz sunuluyor.
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